Hace algunos días, el ex chico reality, Rafael Cardozo, brindó detalles del fin de su relación con la modelo brasileña, Carol Reali. En sus declaraciones, precisó haberle pedido de regreso el anillo de compromiso a su ex pareja tras más de diez años de relación y 12 meses de compromiso. En medio de esta situación, conversamos con la Lic. Jocelyn Acuña Samaritano, psicóloga clínica y psicoterapeuta cognitivo conductual y fundadora del Centro Psiconexion, para conocer por qué se dan este tipo de actitudes luego de tantos años de relación, qué reflejan exactamente y cómo sobrellevar este tipo de situaciones de la mejor manera posible.

Rafael Cardozo revela que al terminar su relación con Carol Reali, le pidió que le devuelva su anillo de compromiso

Tras más de 11 años de relación y una nueva vida en un país extranjero, Rafael Cardozo y Carol Reali (también conocida como ‘Cachaza’) pusieron fin a su relación -y compromiso- a finales del año pasado.

La pareja brasileña, que durante muchos años se mostró como una de las más sólidas de la televisión peruana, confirmó su separación a través de redes sociales. Aunque no fue de manera explícita, el rompimiento se oficializó cuando ambos eliminaron las fotos que compartían juntos en sus respectivas cuentas.

Luego de dos meses desde la ruptura, el ex chico reality decidió compartir detalles de su vida privada que más allá de involucrarlo a él, también incluyen a la popular modelo que actualmente ya cuenta con una nueva pareja.

Fue en el programa de espectáculos, “Estás en todas”, que Rafael Cardozo contó cómo le pidió de vuelta el anillo de compromiso a ‘Cachaza’. “Yo empecé a corregir mis errores. No te digo que debí haberme casado, pero el anillo si debí haberlo entregado. Cuando entregué el anillo después de tanto tiempo, no podía entregar cualquiera. (Cachaza) tenía un carro en el dedo, un auto”, expresó el popular extranjero.

Además, el modelo reveló que le pidió de regreso el anillo de compromiso a Carol Reali ya que consideraba que no sería algo que le fuera a servir en el futuro.

“Sí, me lo devolvió. Le dije que se podía quedar con todo, pero el anillo se lo di en una relación, en matrimonio, compromiso, entonces yo le pedí que me lo devolviera. Ya no le iba a servir”, explicó el brasileño.

¿Es válido que te pidan devolver el anillo de compromiso tras una separación?

La Lic. Jocelyn Acuña Samaritano -psicóloga clínica y psicoterapeuta cognitivo conductual- nos precisa que en cualquier ruptura amorosa, se atraviesa un proceso de duelo. Esto lo atraviesan ambas personas y cada quien lo vive de una manera distinta. Incluso, este duelo se puede vivir antes de finalizar la relación de manera formal y se puede identificar como una etapa de conformismo, quiebres o discusiones constantes.

“Es importante precisar que el género juega un papel importante. En este caso, Rafael Cardozo es de género masculino y vive en el Perú. Así él sea extranjero, ha vivido mucho tiempo en nuestro país y ha podido adoptar conductas muy machistas. El comportamiento que ha mostrado al compartir públicamente detalles íntimos de su relación -como cuánto valía el anillo de compromiso o lo que pasó luego de terminar la relación amorosa- también está relacionado con las conductas aprendidas y experiencias que él haya tenido como ser humano”, explica la profesional en salud mental.

“Esas actitudes disfuncionales pueden haber delimitado su comportamiento, haciendo que pida de vuelta el anillo y, además, lo de a conocer públicamente. Y si bien es necesario que las personas se permitan expresar sus emociones ante este tipo de pérdidas afectivas, la forma en la que Rafael Cardozo lo ha hecho es de una manera irracional”.

“Él se está permitiendo sentir su dolor por la ruptura, pero desde un lugar de orgullo, de narcisismo y egocentrismo. Y tal vez así él está evitando sentir lo que corresponde, que sería una depresión, tristeza o preocupación ante el futuro”.

La psicóloga también explica que la motivación de Rafael Cardozo al pedir de vuelta el anillo tendría que ver con la virilidad y dejarse ver como alguien fuerte ante la dura situación.

¿Cómo reaccionar si te piden que devuelvas tu anillo de compromiso?

“Con respecto a las mujeres, ante situaciones como estas, ellas podrían estar influenciadas por los patrones de socialización. La entrega del anillo de compromiso se suele tomar como algo que debe hacer una pareja tras varios años de relación”, señala Acuña.

“Para llevar mejor una situación como esta, lo mejor sería tener apertura social para adaptarse a la nueva situación que se está viviendo. Comunicarse con personas del entorno cercano, generar una red de apoyo y siempre viendo las experiencias como parte de un proceso de una conducta irregular”.

En general, la psicóloga Acuña recomienda a todas las mujeres que en algún momento han vivido una situación en la que les piden de vuelta su anillo de compromiso y exponen los detalles de su relación, que practiquen la autoaceptación y autocompasión. Tomar fortaleza interna y autonomía emocional ante las situaciones que atraviesan también será de mucha ayuda.