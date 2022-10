4 / 11

Sencillo pero inconfundible. Así es este look en el que predomina el rojo. Para no llevar una vincha con los característicos cuernos de diablo, dibújalos encima de tus cejas. Complementa el look con unos labios rojos y detalles en los ojos en la misma paleta de colores. (Foto: Gabriela Reyes).