Tener y (mantener) una cabellera larga no es tarea fácil, pero claro que tiene sus recompensas. Tienes más oportunidades para probar diferentes estilos y peinados que vayan acorde a cualquier tipo de ocasión y cualquier tipo de humor que tengas. Así seas de las que buscan un look desenfadado y sencillo, de las que aman hacerse moños y coletas, o de las que apuestan todo por un look pulido y cuidadosamente arreglado; en esta galería encontrarás una inspiradora lista de peinados que puedes hacerte los 365 días del año. (Foto: Pinterest)