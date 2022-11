5 / 7

Un volumen cada vez más extremo por cada capa que se aplique. Better Than Sex cuenta con un cepillo en forma de reloj de arena que libera una fórmula enriquecida con extracto de acacia senegal y péptidos únicos que dan volumen, fijación del rizo, alargamiento y acondicionamiento para lograr la mirada de infarto. (Foto: Too Faced)