7 / 10

Las ‘combat boots’ son ese tipo de botas que siempre se mantienen en tendencia, y esta temporada no serán la excepción. Las botas de combate de suela chunky serán tus favoritas para armar cualquier tipo de look invernal, ya sea en el clásico negro o en blanco hueso, e incluso si optas por adornarlas con cadenas. Si no dispones de mucho tiempo ni creatividad para armar tu look, un buen par de combat boots será tu mejor aliado. (Foto: IG @murathebrand)