Cinco momentos icónicos de la Semana de la Alta Costura en París

La Semana de la moda de la Alta Costura Primavera/Verano 2019, que se llevó a cabo en París, trajo consigo una serie de momentos icónicos que valen la pena recapitular. Desde el desfile inspirado en la temática circense de la firma Dior, en donde mujeres acróbatas volaban por los aires mientras modelos desfilaban trajes poderosos y mágicos, hasta el desfile inclusivo de Valentino, en donde las modelos de color dieron la pauta: la semana de la Alta Costura tuvo de todo un poco.

Dior Dream Parade

Uno de nuestros momentos preferidos fue el protagonizado por Dior. La firma francesa puso en escena el 'Dior Dream Parade', un desfile inspirado en el circo, temática que otros diseñadores ya han recreado antes pero nunca como la mismísima casa francesa. Sobre la pasarela, que transcurrió dentro de lo que parecía ser una capa de circo, vimos decenas de modelos mostrando diseños coloridos, poderosos y fantasiosos mientras la compañía de acróbatas londinenses, Mimbre, practicaban sus mejores trucos en escena.

El regreso de Balmain a la Alta Costura

Tras 16 años de ausencia, la firma francesa regresó a la Alta Costura bajo el mandato del diseñador Olivier Rousteing. Del desfile destacaron los diseños sofisticados, de color sólido y pulcros; nada como el estilo que Rousteing suele presentar en pasarela que se caracteriza por ser arriesgado y moderno. Tal vez por eso, el desfile no encajó del todo.

El mensaje inclusivo de Valentino

La firma Valentino hizo un guiño a la diversidad e inclusión con una pasarela dominada por mujeres de color. Más de la mitad de sus looks fueron lucidos por mujeres de color negro, algo que no es muy común en la 'fashion industry' (lamentablemente). “Quería poner a mujeres negras en el centro”, dijo el diseñador a la edición británica de la revista Vogue.

La modelo icónica de los noventa, Naomi Campbell, cerró el desfile luciendo un vestido negro transparente mientras derramaba una que otra lágrima por la emoción del momento.

La era de los memes por Viktor & Rolf

La casa de los diseñadores holandeses Viktor & Rolf rindió honor a los memes, representación gráfica muy popular en las redes sociales, a través de sus diseños. En vestidos vaporosos y muy voluminosos, se podían leer frases de fiesta como "Disculpa que haya llegado tarde, no quería venir" o "No soy tímido, es sólo que no me gustas".

Las redes sociales según Margiela

El director creativo de Margiela, John Galliano, quiso mostrar su inconformidad con el gran tiempo que pasamos en las redes sociales hoy en día. El resultado: piezas delirantes en color y diseño que buscan mostrar lo abrumador que puede resultar pasar más tiempo del necesario en redes como Facebook o Instagram. Interesante, ¿no?

Recorre la galería que acompaña esta nota y conoce los 5 momentos icónicos de la Semana de la Alta Costura en París en imágenes.