Tras el lanzamiento del film en 1978, los rulos se volvieron el peinado por excelencia. No existía muchacha que no soñara con tener el cabello ondulado a la altura del hombro que se asemejera al look de Sandy en la exitosa película. Sobre todo, el look roquero que destaca al final de la película que denota sensualidad y protagonismo. (Fotos: Difusión).