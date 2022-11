2 / 6

Si un accesorio se ha vuelto característico de Harry Styles sin duda son los sombreros estilo 'cowboy'. Pero no nos referimos a una pieza común y corriente. Estos sombreros tienen personalidad al llevar plumas, brillos y las iniciales del intérprete de "As It Was". Si finalmente te inclinas por este accesorio para tu look de concierto, puedes complementarlo con piezas fucsias, que finalmente es uno de los colores símbolo del artista. (Foto: Amber Kennedy).