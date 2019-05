Así fue el look de novia de Sophie Turner | FOTOS

El pasado miércoles, Sophie Turner y Joe Jonas se casaron en Las Vegas (Estados Unidos). Sí, el suceso nos tomó por sorpresa a todos. Mientras esperábamos con ansias todos los detalles de su gran boda- que se espera suceda en los próximos meses- la pareja decidió adelantarse con una ceremonia tan íntima como extravagante y divertida. Una combinación que solo podría suceder en Las Vegas.

Muy al estilo 'hollywoodense', la pareja se ha casado después de la presentación de los Jonas Brothers durante los Billboard Music Awards 2019. Incluso, se presume que la licencia de matrimonio la obtuvieron tan solo un día antes. Al parecer, el dúo no podía esperar más para comenzar su vida matrimonial.

Y aunque de la boda no se sabe mucho, algunas imágenes filtradas en redes sociales nos han permitido darle un vistazo al look que llevó la actriz de 'Game of Thrones' para el gran día. Alejándose de la novia tradicional, Turner ha optado por un look moderno y cómodo: un enterizo satinado con escote en 'V' y un detalle de volantes a la altura de la cintura. Eso sí: la actriz mantuvo la gama de colores optando por un tono champagne. Para completar el look de novia, llevo un velo con efecto degradado.

Aquí te dejamos algunas imágenes.