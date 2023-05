Siendo uno de los eventos más importantes del año, la Met Gala (también llamada los Oscar de la moda) es una oportunidad de oro para que las celebridades exploten al máximo su creatividad y hagan alarde de su propio sentido de la moda. Y aunque es imposible predecir qué terminarán luciendo sobre la alfombra roja, lo cierto es que nadie espera que se repitan looks, sobre todo en un evento de la magnitud de la Met Gala. Pero como siempre hay una primera vez para todo, le tocó el turno a Olivia Wilde, quien llevó un vestido similar al de la editora jefa de Vogue China, Margaret Zhang.

Ambas arribaron a la alfombra roja en diferentes momentos, por lo que no llegaron a coincidir ante las cámaras. Pero sus looks quedaron resonaron tanto en la memoria que parece que hubieran salido una detrás de la otra. La primera en lucirse en la gala fue Olivia Wilde, quien llevó el famoso ‘vestido violín’ que Karl Lagerfeld diseñó para Chloé en 1983 y que actualmente forma parte de la exposición “Karl Lagerfeld: A line of beauty”. La creación en color blanco que llevó la actriz es una reinterpretación de la actual directora creativa de la marca francesa, Gabriel Hearst, quien solo modificó el largo de la falda pero mantuvo el original diseño del violín dorado y la silueta de capa.

“Lo convertimos en un vestido de gala en lugar de un vestido de cóctel, y creo que funcionó de maravilla”, señaló la diseñadora.

A juego con su despreocupada melena rubia, Olivia llevó pequeñas mangas a juego con el diseño del violín y un bolso clutch de Tyler Ellis en clave dorada.

(Foto: AFP)

En una visión totalmente distinta a la vibra angelical que emanaba Olivia, Margaret Zhang llevó el histórico vestido en la versión oscura original que se vio en la pasarela de aquel entonces. Mantuvo el diseño del violín en el pecho y la parte superior en forma de capa, pero le añadió un aire más solemne al optar por cambiar la falda tuvo por una maxi falda de cola y con detalles bordados en dorado y una larga capa que caía desde los hombros.

Fiel a su propio estilo, la jefa redactora de Vogue China llevó el cabello de azul eléctrico y lentes negros que le dieron una vibra más chic al look.

(Foto: IG @soft.people.area)