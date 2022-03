Sin duda este básico fue la estrella de las pasarelas Otoño-Invierno 2022 alrededor del mundo. Su simplicidad, versatilidad y look nostálgico lo convierten en el complemento perfecto para los días de verano. Usualmente, elaborado en algodón puro, con un cuello redondo clásico, esta pieza es ideal para llevarla por si sola o usarla como prenda base y aplicar el layering. También veremos como la tendencia logomanía se fusiona con este 'must have' de armario. (Foto: IG @loewe|@kaiagerber)