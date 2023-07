4 / 8

La cantante cubana-americana lució un largo vestido rosa chicle con una abertura delantera para mostrar algo de escote en el desfile de Giambattista Valli del 3 de julio. La cantante de "Never Be The Same" lució accesorios como un bolso de cadena rojo brillante y su larga melena ondulada suelta. (Foto: IG @camilacabello).