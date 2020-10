Seguro te ha pasado: estás caminando por la calle y de pronto te das cuenta que un perro viene siguiendo tus pasos. Lo más probable es que te encariñes con él e intentes llevarlo a casa. ¿El problema? Vives en un departamento que no acepta mascotas.

En el Perú existen aproximadamente más de 6 millones de perros deambulando por las calles. Lo más probable es que diariamente te cruces con un can sin hogar. Sabemos que, al igual que tú, muchas personas tienen el impulso de ayudar a los animales y no saben qué hacer (o no tiene las posibilidades económicas para adoptar una mascota).

A pesar de que la pandemia ha aumentado las cifras de adopción en el Perú y el mundo, también ha impactado económicamente a los albergues. (Foto: archivo El Comercio)

Tenemos algo que contarte: ayudar es muy fácil con Club WUF, el primer club de beneficios del Perú para mascotas y dog lovers.

“En Club WUF, además de ayudar mensualmente a los perros en estado de abandono, los afiliados acceden a descuentos y beneficios exclusivos en servicios como baños, consultas veterinarias, paseadores, entrenadores, hospedajes, así como en diversos productos y establecimientos”, explica Marisol Mita del equipo comercial de WUF.

Ayuda que cambia vidas

Lo recaudado por Club WUF logra que, mes a mes, los perros de los albergues afiliados (así como perros de casos sociales) puedan recibir comida.

Club WUF se lanzó oficialmente en 2017 y, desde ese entonces, lo recaudado en la plataforma se ha materializado en toneladas de alimento y en la mejora de infraestructura de los albergues afiliados, campañas de apoyo social, campañas de esterilización para perros y gatos, así como campañas de adopción y educación.

“Actualmente tenemos un aproximado de 850 afiliados y la meta que tenemos es pasar los 1000 afiliados para fin de año para así alcanzar todas las necesidades de nuestros albergues afiliados”, cuenta Mita. Vale la pena mencionar que, en lo que va de este 2020, lo recuadado ya ha impactado la vida de más de 10 mil animales a través de esterilizaciones, comida, agua, campañas de atenciones veterinarias, adopciones y medicinas.

A partir de S/ 9.90 (Plan Chihuahua) cualquier persona puede afiliarse a Club WUF y hacer un cambio significativo en la vida de miles de animales. “En el Perú existen muy pocos albergues y estos tampoco se dan abasto. Además, los gastos de los albergues son altísimos y la pandemia no ha hecho esto más fácil”, revela Lucia Soler, gerente general de WUF.

Club WUF también recibe donaciones libres en cualquier momento y cuenta con planes que se materializan en más ayuda como el Plan Labrador (S/24.90) y el Plan WUF (S/59.90).

Comunidad WUF

Afíliate a Club WUF a través de la página web y luego descarga la aplicación gratuita en tu celular.

Sumarte al universo de WUF es muy fácil. Ingresa a la página web de Club WUF, encuentra el plan con el que desearías empezar a aportar, ¡y ya estás ayudando!

Para sacarle el máximo provecho a Club WUF, descarga la aplicación gratuita en tu celular (disponible en Google Play y el App Store). La app ha sido creada para que puedas encontrar todos los beneficios por categorías e, incluso, adoptar con facilidad a tu próximo Wuf.

Al igual que en una red social, en Club WUF puedes compartir las fotografías de tus mascotas y crearles un perfil.

Además, la aplicación cuenta con la sección “El dato”, en donde la comunidad puede compartir cualquier duda sobre tenencia responsable de mascotas. “Si yo escribo una consulta, cualquier miembro de la comunidad me puede dar una respuesta. Es un foro en donde todos ayudan a todos”, cuenta Mita.

También, al crearte un perfil en Club WUF puedes registrar las fotos de tus mascotas, poner sus datos y mantener un historial de sus vacunas.

¿Quieres ser parte de una comunidad con mucho amor por los animales? Ingresa aquí para descubrir más sobre el universo de Club WUF. Recuerda que hoy tu ayuda es más importante que nunca.