El aislamiento social obligatorio o cuarentena que estamos viviendo en el Perú y en otros países del mundo como medida de prevención para evitar contagios del coronavirus tiene a gran parte de la población en casa, pero también la tiene un poco confundida.

A pocas horas de haber sido declarado en estado de emergencia, el Perú aún se hace varias preguntas y muchas de éstas tienen que ver con las mascotas.

LONDON, ENGLAND - MAY 04: An owner kisses her Australian Mist breed cat named QGC, Ayshazen Arfur Crown during the LondonCats International Show and Expo at Tabacco dock on May 04, 2019 in London, England. LondonCats is an official TICA Cat Show, international competition with over 200 cats and judges from across the world. (Photo by John Keeble/Getty Images)

Hay quienes aún creen que nuestros perros y gatos, particularmente, son potenciales fuentes de contagio del coronavirus o COVID-19. En realidad, ni los perros ni los gatos pueden transmitir este virus a los humanos, tal como lo asegura la médico veterinario Susana Pravatiner Elías (CMVP 4774).

“Nosotros los humanos tenemos un tipo de coronavirus que nos afecta solo a los humanos. Los animales, por su lado, tienen sus propias infecciones por coronavirus canino o felino que los afectan solo a ellos. Estos ni interactúan ni afectan a los humanos. Solo cuando mutan, es decir, cuando un virus o enfermedad en animales tiene la habilidad de ser transmitido a los humanos se llama zoonosis y lo que estamos viviendo con este coronavirus no es el caso”, explicó Pravatiner a WUF.

Asociaciones sin fines de lucro como WUF se suman al esfuerzo de informar correctamente a la comunidad por el bienestar de nuestras mascotas.

Según esta especialista, en un comunicado divulgado por la Comunidad Global Veterinaria (WSAVA por sus siglas en inglés), en cuanto a perros y gatos, no hay caso alguno reportado de contagio de animales a humanos ni viceversa. Aclara que el coronavirus canino se transmite solo de perro a perro o de gato a gato y que causa una diarrea leve en perros, mientras que en gatos causa peritonitis. El coronavirus en humanos afecta a nivel respiratorio. Por ende, en este caso ni los perros ni los gatos son un problema de salud pública.

“De hecho hemos convivido con este virus durante años y nunca ha habido contagio a humanos. Nosotros como médicos vemos ese virus seguido, el que se presenta como parvovirus y se trata. De hecho, cuando estalló la noticia de la propagación del coronavirus en Asia y Europa, la gente desabasteció las clínicas veterinarias de vacunas contra el coronavirus canino creyendo que serían útiles como prevención”, agregó Pravatiner, docente de la Universidad Cayetano Heredia y con 20 años de experiencia en animales menores.

Si bien los estudios realizados han demostrado lo dicho líneas arriba respecto a que perros y gatos no transmiten el coronavirus a humanos, entre sus recomendaciones WSAVA indica que de estar infectado con el COVID-19 y tener mascotas, mejor no interactuar con ellas y de ser necesario, lavarse bien las manos y usar mascarilla cada vez que deba de estar cerca y/o tener contacto.

WUHAN, CHINA - JANUARY 22: (CHINA OUT) A woman wears a mask while carrying a dog in the street on January 22, 2020 in Wuhan, Hubei province, China. A new infectious coronavirus known as "2019-nCoV" was discovered in Wuhan as the number of cases rose to over 400 in mainland China. Health officials stepped up efforts to contain the spread of the pneumonia-like disease which medicals experts confirmed can be passed from human to human. The death toll has reached 17 people as the Wuhan government issued regulations today that residents must wear masks in public places. Cases have been reported in other countries including the United States, Thailand, Japan, Taiwan, and South Korea. (Photo by Getty Images)

Cierre de clínicas veterinarias

En las últimas horas, algunos médicos veterinarios han reportado que algunas autoridades les han obligado a cerrar sus clínicas veterinarias, esto a raíz de la cuarentena declarada a partir de ayer hecha por el gobierno peruano.

Según Pravatiner, este acto contrasta por completo con lo recomendado por el Colegio Médico Veterinario del Perú. En un comunicado oficial, éste señala que el protocolo de obligatorio cumplimiento ante el COVID-19 manda que la atención veterinaria sea en caso de emergencia del animal. Esto comprende atropellos, envenenamiento u otros casos de urgencia a criterio del profesional médico veterinario.

Reacción ante la clausura de parte de autoridades ocurrida ayer en algunas clínicas veterinarias.

“La importancia que tiene que los médicos veterinarios sigamos trabajando en medio de esta cuarentena es grande. Las zoonosis existen y es fundamental mantener la buena salud de nuestros animales domésticos, los que tienen un contacto más cercano con la gente. Si bien este coronavirus no tiene nada que ver con nuestras mascotas, igual en un contexto como éste no es buena idea que haya zoonosis por otros virus o infecciones ajenos al coronavirus humano. Impedir que el veterinario los cure nos pone en riesgo. Como por ejemplo, tratar una diarrea sangrante, enfermedad dermatológica u hongos de mascota puede evitar el contagio de animal a persona”, explicó Prevatiner.

La especialista añadió que adultos mayores, ancianos, pacientes oncológicos, personas inmuno suprimidas y otros pacientes con enfermedades crónicas altamente vulnerables a contagios de cualquier enfermedad, deben de tener especial cuidado.

En cuanto a consejos para lidiar con nuestras mascotas durante las próximas dos semanas de cuarentena, Pravatiner señaló que darle una vuelta a la manzana no está en prohibido. Recomendó no salir en grupo a pasear al perro, no hacer reuniones sociales en el parque cuando los saquemos de paseo, sino más bien aprovechar estos días para conectar con nuestras mascotas, disfrutarlos e incluso trabajar con ellos si es que necesitan algún tipo de entrenamiento o refuerzo en sus patrones de conducta.

Varias asociaciones han entrado en campaña para proteger a nuestras mascotas de la desinformación. (Foto ASPPA)



Para WUF es fundamental compartir este tipo de información y recomendaciones pues parte de nuestra misión es promover una tenencia responsable de nuestras mascotas, las que tal como se ve en esta nota, dependen íntegramente de nosotros, sus compañeros o familias, para asegurar su bienestar. Al estar bien informados contribuimos a mejorar la calidad de nuestras vidas y la de nuestras mascotas.

Al ser una asociación sin fines de lucro que promueve la adopción de perros y la tenencia responsable de mascotas, WUF desarrolla proyectos que contribuyan a la construcción de un mundo mejor para todos los perros.





* La médico veterinario Susana Pravatiner Elías pertenece al círculo de enfermedades transmitidas por vectores de la facultad de veterinaria de la Universidad Cayetano Heredia. Para consultas, preguntameportumascota@gmail.com