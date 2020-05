Sabrina Briegeri siempre quiso un perro, pero a sus papás nunca les gustó la idea.

El día en que se independizó y se mudó a su propio departamento fue el día en que pensó “¡Por fin! Ahora sí no hay quién lo impida”, y fue así que empezó su búsqueda.

Cuenta que redes sociales fue el primer espacio en el que empezó a ver opciones y todo comenzó a tomar forma el día que se topó con WUF, asociación sin fines de lucro fundada en Perú, que desde el 2015 promueve la adopción de perros y la tenencia responsable de mascotas.

Sachmo, perro de raza mixta de aproximadamente 9 años de edad.

“Me gustó su galería por las fotos. Ahí encontré a Sachmo. Yo quería un perro adulto porque un cachorro es lindo, pero necesita mucho tiempo y trabajo. Sachmo resultó ser lo que esperaba, tranquilo y cariñoso, así que fue perfecto”, comenta Sabrina, una alemana de 28 años de edad que lleva 2 años viviendo en Perú, donde trabaja para una ONG..

Luego de enviar la solicitud de adopción a través de la plataforma digital de WUF y de pasar por una entrevista vía Skype con un representante del área de Adopciones, Sabrina y su esposo, Carlos Zegarra, fueron personalmente a conocer a Sachmo al albergue Vida Digna, uno de los albergues afiliados a WUF.

“Me gustó todo de él; su tamaño, su color, pero sobretodo su personalidad”, recuerda Sabrina.

El día en que Sabrina y Carlos visitaron a Sachmo en el albergue Vida Digna.

Así está la actual galería de Adopta en la plataforma digital de WUF. Ingresa a www.wuf.pe/adopta

Sachmo fue adoptado en setiembre del 2018 y tanto Sabrina como Carlos coinciden en que, una vez superada la típica timidez de los primeros días en un ambiente nuevo, su primer perro como seres independientes se adaptó rápido a ellos, al departamento, al vecindario, etc., y desde entonces ha sido el perro ideal.

Pocos meses después, Sabrina y Carlos se casaron. Ese día Sachmo les regaló una de las mejores anécdotas que recuerdan desde su adopción.

“Decidimos casarnos en Cieneguilla y llevamos a Sachmo los días previos. No sabíamos cómo iba a reaccionar a un viaje tan largo en carro y se vomitó todito. Pero ni modo, no había otra, tuvimos que volverlo a llevar el día del matri. Nos preparamos bien y llevamos bolsitas, trapos, etc. Y todo bien, hasta que se tomó el agua de la piscina. O sea, en pleno matri Sachmo con corbatita michi y tomando agua de la piscina, que era agua de pozo. Encima, de regreso a la casa se tiró por la ventana y tuvimos que bajar a perseguirlo, Sabrina en vestido de novia y yo en terno”, recuerda Carlos entre risas.

También le encanta jugar y pese a su edad, aprende rápido.

Hoy Sachmo debe de tener unos 9 años de edad... rara vez se sabe la edad exacta de un animal rescatado. Tampoco se sabe mucho de sus primeros años, solo se sabe que fue encontrado en Ancón junto a otro perro mientras deambulaban solos y sin rumbo.

“Una prima mía y su mamá los recogieron. Luego Sachmo fue adoptado por una señora, pero ella tenía un jardín grande y este vivo se las ingeniaba para escaparse. ¡Era tremendo! A la tercera vez que se escapó, la adoptante se asustó y lo devolvió. Es más, una vez se escapó del albergue y estuvo perdido una semana entera, hasta que lo encontramos y lo pasamos a una zona más segura e igual de amplia y cómoda. Y así estuvo unos meses, hasta que apareció esta linda pareja y lo adoptaron”, cuenta Valeria Di Paolo, del albergue Vida Digna.

A Sachmo le encantan los paseos largos, felizmente es algo que Sabrina y Carlos también disfrutan.

No es común ver una pareja joven dispuesta a adoptar a un animal adulto. Muchos suelen elegir cachorros y de una raza específica. Pero cada vez más personas optan por la adopción como una alternativa que resulta bastante exitosa.

“Hay demasiados perros sin dueño en el mundo y ellos dan mucho amor. Me parece lindo darles un hogar. El amor que ellos te dan es súper especial. Creo que adoptar un perro de albergue es más inteligente que comprar un cachorro para Navidad, algo muy usual en esa época” comenta Sabrina.

No pierden oportunidad de llevarlo a la playa y de celebrar su "cumpleaños" en setiembre, mes en el que fue adoptado.

Los perros negros en adopción no suelen ser muy populares, pero para Sabrina Sachmo es perfecto.

“Igual implica una gran responsabilidad”, añade Carlos. “Por eso está bien eso que exige WUF; darle seguimiento a cada caso”.

“No hay mejor sensación que la de dar felicidad y la oportunidad de cambiar una vida para bien. Sachmo es muy obediente, amoroso, inteligente y educado. Desde el día uno esperó a que lo saquemos a la calle a hacer sus necesidades, algo que sorprende por su pasado. La verdad, no sabemos qué sería de nuestra vida sin nuestro Sachmo, somos muy felices con él”, asegura Carlos.

Y además de cariñoso con Sabrina y Carlos, Sachmo resultó ser amigable co otros perros.

¿Qué es WUF?

WUF es una asociación sin fines de lucro dedicada a la promoción de la adopción, el trabajo de concientización sobre la realidad de los perros en estado de abandono y la ejecución de proyectos que contribuyan a la construcción de un mundo mejor para todos los perros.

