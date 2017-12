Perros invaden concesionario y sellan semana con broche de oro

No hay mayor emoción para un perro de albergue promedio que ser llevado a dar una vuelta para estirar y distraerse, especialmente si este paseo incluye la posibilidad de encontrarse con personas interesadas en ser sus padres adoptivos para siempre.



Eso fue lo que pasó hace unos días con Amy, Bella, Sparky y Pepa, del albergue Milagros Perrunos. Cuando les pusieron sus correas sabían que algo bueno podía venir y cuando llegaron a las oficinas de Subaru Perú, la emoción de estos Wufs se hizo evidente en sus colas.



Estos cuatro perros llegaron a Subaru como parte del evento ‘WUF en tu Oficina’, actividad que la Asociación WUF viene desarrollando desde hace un tiempo en distintas empresas para romper con la rígida rutina típica de la mayoría de oficinas, y ofrecer un espacio de relajo a los trabajadores con la contagiosa energía positiva de los perros, muy característica de estos animales.

Esta visita sorpresa cambió por completo la energía en esta oficina. Esta visita sorpresa cambió por completo la energía en esta oficina. Aquí Pepa no podría estar más feliz. (foto: Mauricio Vargas) Mauricio Vargas

WUF es una asociación sin fines de lucro dedicada a la promoción de la adopción, el trabajo de concientización sobre la realidad de los perros en estado de abandono y la ejecución de proyectos que contribuyan a la construcción de un mundo mejor para todos los perros.



Actualmente, WUF representa a perros de 5 albergues en Lima: Vida Digna, Voz Animal, Amor y Rescate, Milagros Perrunos y Khuyay Wasi. La forma de tener un primer acercamiento a estos Wufs (perros) es a través de la página web www.wuf.pe, donde hay fotografías, videos e información detallada sobre cada caso. Pero además hay otras formas de conocer en vivo a los Wufs, entre ellas está ‘WUF en tu Oficina’.

Además de alegrar con las piruetas y ocurrencias de los perros, representantes de WUF aprovecharon para hablar sobre el proceso de adopción y la realidad de miles de perros sin hogar en el Perú. (foto: Mauricio Vargas) Además de alegrar con las piruetas y ocurrencias de los perros, representantes de WUF aprovecharon para hablar sobre el proceso de adopción y la realidad de miles de perros sin hogar en el Perú. (foto: Mauricio Vargas) Mauricio Vargas

“Me parece increíble poder tener la visita de los perros de WUF, te ayuda a tomar consciencia sobre adoptar a perros de la calle. Es una buena acción”, comentó Estefany Muguerza, jefa del área de Marketing de Subaru Perú. “Que un perro sea de raza o mestizo no te define, igual es un hijo. Yo tengo dos adoptados y es una gran idea incentivar la adopción de perros de esta manera; son súper tiernos, amorosos, cariñosos, no son nada salvajes... y no importa el tamaño”, agregó.



Durante la visita, hubo una persona seriamente interesada en Bella y quedó en hacer la entrevista con WUF vía Skype, primer paso del proceso de adopción de un Wuf. Además, luego que los Wufs se despidieron de los empleados de Subaru, ya en la calle subiendo a la Van WUF, un peatón se acercó y comentó que llevaba tiempo queriendo adoptar un perro chico o mediano para que acompañe a su mamá, que quedó tras enviudar.

Los perros se portaron a la altura de la oficina. (foto: Mauricio Vargas) Los 4 Wufs Amy, Bella, Sparky y Pepa (de izq. a der.) se portaron a la altura de la oficina. (foto: Mauricio Vargas) Mauricio Vargas

WUF y Subaru mantienen una estrecha alianza desde el año pasado. Desde entonces esta marca de autos se ha definido como ‘dog lover’ (amante de los perros) y tanto en sus eventos como en su comunicación hace evidente su compromiso de promover la adopción, de compartir la pasión que tienen por las mascotas y el hecho de considerarlas miembros importantes en la familia.



Para Zaida Figueroa, analista de Marketing de Subaru Perú, esta visita puso broche de oro a su semana.



“Me encantó esta sorpresa, me cambió el día, ha sido un viernes diferente. Estábamos trabajando y de pronto se aparecieron estos perritos”, comentó Figueroa. “La gente de WUF aprovechó para contarnos cómo hacer para adoptarlos y varios en la oficina están bastante animados”.



Para solicitar la visita de Wufs en tu oficina, puedes enviar un correo electrónico a las direcciones equipo@wuf.pe , hola@wuf.pe o también puedes comunicarte con WUF a través de las redes sociales enviando un mensaje al Inbox en su muro de Facebook.



Aunque no es necesario esperar a que este evento se de para conocer un perro y adoptarlo. Si estás pensando en sumar una mascota a tu hogar, visita www.wuf.pe y dale la oportunidad a un perro de albergue que lleva tiempo esperando ser parte de una familia que lo quiera para siempre.