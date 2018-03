Taller busca combatir abandono de perros con educación

Escena uno: Susana sale a su patio y encuentra sus macetas rotas y plantas y tierra regadas por el piso. Su perro al lado con el hocico tan sucio que lo delata.



Escena dos: Susana entra a su dormitorio y encuentra sus zapatos, y los de su esposo, tirados por el suelo, uno de estos roto y babeado en pleno hocico de su perro.



Escena tres: el perro en la calle, para siempre.



Son muchos los motivos que llevan a las personas a abandonar a sus mascotas y una de las más comunes tiene que ver con el comportamiento del animal, lo que solemos interpretar como travesuras.



Felizmente hay formas sencillas de solucionar este problema, solo es necesario tener tiempo, paciencia, voluntad y un buen adiestrador.

Las clases se dictan en la Universidad Científica del Sur, Campus Villa. Pronto se anunciará una nueva alianza con WUF. Cortesía

Decidida a educar a las personas para que entrenen correctamente a sus perros, el año pasado Puppe Toth fundó el curso Adiestramiento Canino en coordinación con la Universidad Científica del Sur. Aquí se da información sobre el cuidado del perro en el hogar y las etapas de crecimiento basados en últimos estudios, para así crear un verdadero vínculo entre la mascota y su dueño.



“La idea es que las personas y sus animales se entiendan mejor. Aunque este curso también tiene un matiz social pues conociendo a tu perro se puede prevenir el abandono”. comenta Toth. “Aquí te enseño a leer a tu perro. Por ejemplo, si llora es porque algo está pasando, ellos no lloran porque sí. Incluso cuando los adoptan, muchos lloran, aúllan, rascan y los vecinos se quejan. Pero no es capricho, es porque muchas veces el animal está asustado o extraña su antigua vida. Ahí es importante atenderlos y hacerles entender que ahora tienen una nueva familia que los quiere. Y de ninguna manera dejarlo en la calle ni encerarlo en el patio o mandarlo al techo”.

Talia, la perrita de raza Jack Rusell de Toth, es la perfecta asistente en las clases. Cortesía

A lo largo de 18 horas distribuidas en 5 días, este curso pone énfasis en el desarrollo del cachorro, la alimentación, su higiene y su salud, así como también manejo de técnicas de adiestramiento y desenvolvimiento. Todo gira en torno a 4 conceptos básicos: descubrimiento del dueño y del perro, orden y rutina, estabilidad física y emocional, y construcción de un ambiente de paz.



Una de las técnicas más usadas por Puppe Toth parte de la raza del perro pues ésta revela mucho del carácter del animal. Pero ¿qué pasa cuando tenemos peros de raza mixta? Toth es consciente que muchas personas están optando por adoptar en vez de comprar, lo que implica adquirir perros mestizos. En ese caso ella recomienda fijarse en el carácter que ha estado mostrando el perro sin perder de vista que, las primeras semanas muchos perros adoptados están asustados y necesitan entrar en confianza, paso a paso.

Puppe Toth es fundadora y presidenta del Club Sport Dog Agility Peru, fundado en el 2014 en Lima. Cortesía

Además de ser la capitana del equipo de Perú en Agility con el Club Sport Dog Agility Perú, Toth es educadora de profesión. Se animó a crear el curso de Adiestramiento Canino luego de aprender todo lo que no se debe de hacer para educar a su Scotish Terrier. Al tomar consciencia de que maltratando a su perro no era la forma de lograr cambios positivos, invirtió 5 años en informarse bien y prometió que educaría a las personas para que esto no ocurra más. Hoy dicta sus talleres con la ayuda de sus fieles asistentes Talia, su Jack Rusell, y Cailyn, su Border Collie.



Actualmente está dictando su quinto curso. Ella sabe que no todos creen importante educar a su perro, pero responde muy confiada:



“Yo te doy la opción de quedarte en blanco y negro o de cambiarte a Technicolor. Lo ideal es poder vivir con tu perro en comunidad”.





En alianza con WUF

Interesada en la labor que está haciendo WUF en el terreno de la adopción de perros sin hogar, Puppe Toth ha formado una alianza con esta asociación sin fines de lucro con el fin de contribuir a mejorar el mundo de todos los perros. Pronto se dará a conocer más detalles sobre esta interesante alianza. Puedes hacer el seguimiento ingresando a wuf.pe o a la página de WUF en Facebook.



EL CURSO



Dónde: Campus Universidad Científica del Sur (en Villa)

Costo: S/. 599 por familia

Más información: https://www.facebook.com/Clubsportdogagilityperu/

https://www.cientifica.edu.pe/noticias/curso-adiestramiento-canino



¿Qué es WUF?

WUF es una asociación sin fines de lucro dedicada a la promoción de la adopción, el trabajo de concientización sobre la realidad de los perros en estado de abandono y la ejecución de proyectos que contribuyan a la construcción de un mundo mejor para todos los perros.