WUF: Rescatistas, médicos y autoridades señalan no ver aumento en abandono de mascotas a raíz de la cuarentena

Así como en los últimos días en el Perú se han elevado los casos de personas infectadas con el COVID-19, también ha aumentado el número de publicaciones en redes sociales y medios de comunicación alertando sobre el supuesto incremento en el abandono de mascotas en las últimas dos semanas.

Personas preocupadas por el bienestar de nuestros animales de compañía están asegurando –en televisión, Facebook e Instagram– que “en las últimas semanas" hay mascotas que están siendo abandonadas “por todos lados” o que “el índice de abandono de perros se ha disparado”, ya sea por temor al coronavirus o por motivos económicos. No costaría creerlo pues medios de prensa internacionales, como elpais.com, eldiario.es, entre otros, han publicado casos de cientos de animales abandonados y hasta sacrificados en China, Italia y España por estos mismos motivos.

El titular dice 'Mascotas son abandonadas por temor a COVID-19'. La nota fue transmitida en el noticiero 24 horas.

Hay quienes piden ayuda tras percibir que la cifra de mascotas abandonadas se ha disparado desde el inicio de la cuarentena. Tal vez esa sea su experiencia, aunque al cierre de esta edición no logramos conseguir pruebas de ello.

Sin embargo, en el Perú –o en Lima– la historia pareciera ser otra... al menos por ahora.

Luego de hacer una breve encuesta entre grupos rescatistas, médicos veterinarios y autoridades locales con el fin de corroborar esta información, WUF encontró que no todos los que trabajan con animales en estado vulnerable en la capital confirmaron estar viviendo la misma experiencia.

Según Valeria de Paolo, directora del albergue de la Asociación Vida Digna, ni han recibido perros abandonados o entregados por sus familias debido a temores de contagio, ni han recibido llamadas con consultas sobre el tema.

“En un país como éste, la gente abandona a sus perros por cualquier motivo. Entiendo que podría haber mucho aprovechamiento de la situación, pero es muy aventurado asegurar que es por el COVID-19 sin pruebas. Quien quiere tirar a su perro, lo tira”, comentó Di Paolo a WUF.

Majo Morales, co fundadora del albergue Wasi Wau, tampoco ha encontrado animales abandonados debido al COVID-19 o por problemas para mantenerlos, tampoco ha recibido llamadas solicitando acoger mascotas por estos motivos.

Lo que sí está viendo, al igual que otros rescatistas, es dificultad para recibir donaciones y recortes en los aportes de los padrinos de los animales en sus albergues. Además, habló de los retos que están enfrentando para trasladar animales en caso de emergencia y para alimentar a aquellos perros y gatos que actualmente viven en la calle. Por eso, hizo un llamado a las personas, para que al menos saquen un plato de comida y agua afuera de sus casas y así reducir el hambre de los animales sin hogar.

Rescatistas invitan al público a colocar un plato de agua y comida frente a sus casas para aquellos que no tienen dónde refugiarse ni alimentarse en estos días. (Foto: archivo El Comercio)

A diferencia de los testimonios anteriores, el de Anais Anaya, co fundadora del albergue Voz Animal Perú, sí reveló solicitudes de entrega de mascotas por motivos económicos. Señaló que todos los días reciben mensajes de gente pidiendo ayuda porque “necesitan entregar a sus perros”. Algunos indican que, económicamente, ya no se pueden hacer cargo de ellos o que están enfermos y no tienen cómo atenderlos ni trasladarlos pues no hay clínicas veterinarias cerca.

“Si esto ya pasaba antes de la cuarentena, ahora los mensajes y llamadas han aumentado en un 50%”, comentó Anaya. “No hemos recibido solicitudes que señalen directamente ‘No quiero tener en casa a mi perro o mi gato porque me puede contagiar el COVID-19’, pero sí han dado motivos como ‘Hay personas enfermas en casa’ o ‘Tener al perro puede ser un problema’. Estas llamadas y mensajes han llegado a raíz de la cuarentena, por eso deducimos que alguna relación hay con el coronavirus. Incluso de ese 50% que mencioné, un 40% podría deberse a desinformación que se ha dado por el coronavirus y miedo a un posible contagio, algo que es absolutamente falso”, añadió Anaya.

Albergue Voz Animal Perú. (Foto: Andrea Carrión)

Pese a que en repetidas oportunidades autoridades como el Colegio Médico Veterinario de Lima, la Municipalidad de Lima y la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como también profesionales independientes en medicina veterinaria, han asegurado que las mascotas no transmiten el COVID-19 a las personas, aún circulan falsas creencias e información errada o incompleta que estarían llevando a tomar decisiones erradas.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, el Colegio Médico Veterinario de Lima afirma lo siguiente: “El coronavirus que afecta a las mascotas NO ES DEL MISMO TIPO que el coronavirus responsable de la actual pandemia COVID-19. NO EXISTEN EVIDENCIAS que los animales domésticos puedan transmitir el COVID-19. NO EXISTEN EVIDENCIAS que los perros y gatos sean fuente de infección a otros animales ni humanos. NO EXISTEN EVIDENCIAS que las mascotas puedan llevar el virus en su pelaje u otra parte del cuerpo. Sin embargo, es recomendable tomar medidas por exceso o por omisión para la prevención. Por ello, se sugiere asear a la mascota luego de cada salida, así como las correas, colares, bozales, ropa u otros accesorios”.

El comunicado también invita a ser responsables con el aseo de nuestros animales.

El médico veterinario Francisco Bryce, quien lleva años atendiendo a costo social a decenas de mascotas diariamente en su Posta Oasis, ubicada en Villa El Salvador, comparte cada palabra del comunicado.

“Si nuestros perros y gatos fueran fuente de infección, sería el mismo caso de la ropa de las personas, mochilas, bolsas de compras, vehículos, lugares por donde transitamos, pasamanos, ascensores, puertas, etc. El cuidado está en todos y es importante lavarse las manos con agua y jabón después de tocar lo que sea, así como también limpiar a nuestros perros y gatos. Y bueno, si la mascota no sale, no habría de qué preocuparse”, señaló.

Bryce aseguró que a la fecha, tampoco ha recibido ni un caso de abandono por temor al contagio del COVID-19 ni por problemas para manteneros. Sí está recibiendo llamadas de personas que preguntan por temas de salud y en las últimas dos semanas, de cada diez llamadas, una ha sido para informarse bien sobre el coronavirus y sus riesgos de contagio.

En una publicación aclaratoria, Pancho Cavero asegura que la probabilidad de que las mascotas trasladen el virus en su pelo es casi imposible. (Facebook)

Muchos coinciden en que las dudas sobre el potencial riesgo de contagio del COVID-19 de mascotas a personas se habría inflado con las recientes declaraciones hechas por el médico veterinario Pancho Cavero ‘Dr Vet’ al programa de televisión abierta Cuarto Poder. Días después, el mismo Cavero publicó en sus redes sociales la siguiente aclaración:

“La probabilidad de que las mascotas trasladen el virus en su pelaje es casi imposible por el hecho de que tiene que haber un contacto directo con el virus o alguna superficie que esté contaminada, y esta mínima posibilidad no creemos que sea posible. Es mucho más probable que traslades el virus en tus zapatos. ¡¡Por favor!! Estamos en estado de emergencia y son medidas para que lo que es casi imposible, no se haga posible”.

Su hermano, Omar Cavero, también médico veterinario y a quien consultamos para esta nota, hizo un llamado a ser más precavidos y responsables con la limpieza de nuestras mascotas. Recomendó limpiarlas y desinfectarlas tras cada salida y pidió no usar lejía, cloro, alcohol ni gel desinfectante con ellos pues podrían causarles irritación, alergias y hasta problemas respiratorios. Añadió que agua, jabón y un buen secado es lo más recomendable.

“Estamos en una situación donde debemos usar bien el criterio. En estos días hay demasiado tiempo libre, demasiada información y desinformación, demasiado espacio para sensacionalismo y fotos falsas. Cuidado. Seamos responsables pues al ser las más vulnerables, las mascotas son las más perjudicadas”, comentó Omar Cavero, quien añadió que tampoco ha recibido pedidos de personas queriendo deshacerse de sus animales de compañía, solo llamadas pidiendo consejos de cuidado y limpieza.

La recomendación es lavarles las patitas con agua y jabón, y secarlas bien para evitar hongos. Nunca usar lejía, alcohol o gel desinfectante con ellos. (Foto: Andrea Carrión)

Por su parte, Diana Ramos, coordinadora operativa en Medicina Veterinaria de la Municipalidad de Lima, también se sumó a la lista de personas que no han dado testimonio sobre abandono inusual de mascotas debido al coronavirus o motivos económicos.

Si bien señaló que a raíz de las declaraciones de Pancho Cavero, su oficina sí ha recibido llamadas de clínicas veterinarias señalando que algunos de sus clientes entendieron que sus mascotas sí podrían transportar el coronavirus en su pelaje y transmitirlo, Ramos aseguró no tener reportes de abandono por el COVID-19. Aprovechó para reiterar que ni perros ni gatos son transmisores del coronavirus a humanos.

“Estamos en constante contacto con personal de limpieza pública, recojo de basura, comerciantes en los mercados y personal municipal en el Metropolitano y no hemos tenido información de que hayan aparecido animales abandonados por este virus. Sí ha surgido cierto temor y alerta por cierta información publicada, pero nada más allá de eso”, aseguró Ramos a WUF.

WUF trabaja para mejorar la vida de perros como Bambi (en la foto) y para crear un mundo mejor para todos los perros. (Foto: Andrea Carrión)

Para WUF es fundamental compartir este tipo de información y recomendaciones pues parte de nuestra misión es promover una tenencia responsable de nuestras mascotas, las que tal como se ve en esta nota, dependen íntegramente de nosotros, sus compañeros o familias, para asegurar su bienestar. Al estar bien informados contribuimos a mejorar la calidad de nuestras vidas y la de nuestras mascotas.

