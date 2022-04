Lolo Fernández: la vez que el cañonero peruano se declaró “hincha” del Cholo Sotil y recordó detalles del título conseguido en la Copa América de 1939

Un día después que el Señor de los Milagros recorriera las calles de Lima por última vez en el año, una inédita entrevista se conoció en el país a través de las páginas de El Comercio. El 30 de octubre de 1975, el diario decano publicó una conversación con Teodoro ‘Lolo’ Fernández . En ese entonces, el cañonero peruano era funcionario del Ministerio de Industria y Comercio (ahora Ministerio de Comercio Exterior y Turismo).

En la conversación, el goleador nacional dio sus primeras impresiones sobre el título conseguido por la selección peruana en la Copa América y reconoció su fuerte admiración por Hugo Sotil. También recordó algunos detalles del torneo sudamericano ganado por la bicolor en Lima en 1939. Aquella vez, la blanquirroja se llevó el campeonato tras vencer a Uruguay en el antiguo Estadio Nacional por 2 a 1.

TÍTULO HISTORICO

La noche del 28 de octubre de 1975, nuestra selección ganó la Copa América tras vencer a Colombia (1-0) en el estadio de la Ciudad Universitaria de Caracas, en Venezuela. El gol del triunfo lo hizo Hugo Sotil a los 24 minutos del primer tiempo. La bicolor volvía a levantar este trofeo después de 36 años. Ni bien acabó el encuentro, el presidente Francisco Morales Bermúdez envió un cable de felicitaciones a todo el equipo.

El 28 de octubre de 1975, la selección peruana ganó la Copa América luego de vencer 2 a 1 a Colombia en el estadio de la Ciudad Universitaria de Caracas, en Venezuela. (Foto: GEC Archivo Histórico) / JOSE MICHILOT

Instantes después, miles de personas salieron a celebrar el triunfo en cientos de caravanas por las calles de Lima y Callao. La alegría era inmensa. Solo la procesión del Señor de los Milagros hizo que las principales vías de la ciudad no se desbordaran de gente. Minutos más tarde, se sumaron a los festejos algunos de los integrantes de la selección peruana que ganó ese torneo en Lima en 1939.

Sin embargo, faltaban las palabras del goleador del primer torneo sudamericano que conquistó nuestro país, Lolo Fernández . El cañonero peruano habló con este diario el mismo día que Hugo Sotil y Teófilo Cubillas regresaron a sus equipos en Europa. El ‘Cholo’ retornó al Barcelona de España y el ‘Nene’ al Porto de Portugal. Ambos lamentaron no poder volver al país para disfrutar de los festejos.

GENERACIÓN ADMIRABLE

La mañana del miércoles 29 de octubre de 1975, un cronista de El Comercio llegó hasta la oficina de Lolo Fernández , ubicada en la Dirección de Aduanas del Ministerio de Industria y Comercio (ahora Ministerio de Comercio Exterior y Turismo). El delantero peruano se alegró al ver llegar a nuestro reportero y dejó de lado sus funciones, por unos minutos, para dar una inédita entrevista.

Instantes en que Lolo Fernández es entrevistado por un cronista de El Comercio. (Foto: GEC Archivo Histórico)

En la conversación, el goleador nacional dio sus primeras impresiones sobre este histórico triunfo: “Siento admiración por la nueva generación de futbolistas y particularmente soy hincha del Cholo Sotil porque actualmente es un futbolista íntegro, de gran corazón y patriota, así como lo fui yo”. También recordó el título obtenido por la bicolor en el campeonato sudamericano disputado en Lima en 1939, cuando las tribunas del antiguo Estadio Nacional eran de madera.

“Qué tiempos aquellos, ya me estoy poniendo viejo, pero no olvido que en el sudamericano de 1939 fui el goleador con 9 tantos bien puestos, de los cuales seis fueron de tiros largos (cañonazos) y estos (se miró los pies) fueron los culpables” , dijo el ídolo de Universitario de Deportes. Un recuerdo que llenó sus ojos de lágrimas. Muchos de sus compañeros de trabajo no lo habían visto jugar. Por eso, lo miraron con sorpresa mientras hablaba y preguntaron, cautelosamente, por su trayectoria como futbolista.

ADMIRACIÓN POR SOTIL

Minutos después, Fernández reconoció que Hugo Sotil, entonces jugador del Barcelona de España, marcó un golazo en la final contra Colombia y reveló su admiración por el hábil delantero: “Ya he dicho que soy hincha del Cholo porque es un jugador completo y de emoción. Ojalá esa calidad le dure por muchos años”.

En la conversación, el cañonero peruano confesó su admiración por Hugo Sotil. (Foto: GEC Archivo Histórico)

Además, explicó que el penal fallado por Cubillas fue un error que “siempre” puede pasar en un partido. Asimismo bromeó diciendo que si él hubiera pateado esa falta “el arquero Zape no hubiera visto la pelota”. También describió cómo había evolucionado el futbol: “Bueno no voy a decir que el antiguo fue mejor, porque sería aferrarme a una cosa que no es cierta. Hoy se juega un futbol más técnico, de fuerza y con mucha inteligencia, sobre todo el futbol peruano ha mejorado mucho y seguirá mejorando”, dijo el cañonero.

Es así como terminó la entrevista con el goleador peruano. Una conversación que se dio un día después que nuestra selección consiguió la segunda Copa America de su historia. Un histórico acontecimiento deportivo del que ya pasaron más de 40 años.

