Cuba: “Debemos seguir cuidando el rebote de la inversión”

Aunque las perspectivas económicas en el corto plazo son bastante optimistas, las del mediano plazo no corren con la misma suerte, indicó hoy Elmer Cuba, socio de Macroconsult y director del BCR, durante el CADE Ejecutivos 2017.

Esto último, se explica porque los precios de las materias primas han experimentado un alza de 20%.“Eso es pura utilidad, un aumento de la rentabilidad de entre 50% y 100% haciendo lo mismo que el año pasado. Eso es una bendición que toma la forma de expectativas que han vuelto a subir [el gasto regional se va a ver impulsado”, explicó Cuba.

Por otro lado, resaltó que las expectativas empresariales, especialmente las de 12 meses, finalmente muestran una cara positiva, luego de cuatro años de encontrarse en un tramo pesimista. En ese sentido, consideró vital seguir alimentando esa sombrilla del rebote de la inversión pública y privada durante el cuarto trimestre.

Al hablar de inversión pública, es imposible no mencionar la Reconstrucción con Cambios. Consultado sobre ello, Cuba consideró que el avance del Estado en esta materia es lento, debido a la mala capacidad de gasto. “Solo un ministerio tiene la capacidad de gastar al ritmo que se necesita: El MTC, porque tiene el equipo de ingenieros que está acostumbrado a ese nivel de presión y de plata. En cambio, ni el Minedu y el Minsa tienen el equipo necesario para eso […]A esto, además, se le suman las elecciones regionales y locales. Sí tengo expectativa de que la reconstrucción con cambios va a jalar la economía pero en el 2019. Hay que esperar sentados”, dijo.

Por otro lado, consideró vital comenzar a implementar reformas estructurales que reemplacen a las que lograron mantener al Perú en pie hace 25 años. “Esas reformas ya se han agotado y hemos retrocedido en algunas, como en materia laboral. Eso ha resultado en tener una economía que crece 3,5% en el mediano plazo. Si no se arregla la política, no va a haber cambios sustanciales”, sentenció.

En ese sentido y con respecto a lo afirmado ayer por el presidente del BCR, Julio Velarde, sobre el debilitamiento progresivo del Ministerio de Economía y Finanzas, aseguró que esta situación no recae en las personas naturales sino en la figura presidencial. “No se debe a falta de capacidades de los ministros como personas naturales, ellos han sido mucho más capaces que sus antecesores, se debe a la debilidad de la presidencia. Un presidente débil, como Humala al final de su periodo o PPK al principio del suyo, se refleja en la frágil situación del MEF. No es la persona del ministro lo que está fallando, es la Presidencia. Humala empezó con mayoría parlamentaria y terminó con minoría sin poder sacar reformas como la de pensiones, por ejemplo. Ahora Kuczynski no puede generar cambios porque tiene minoría [en el Congreso]”, apuntó.



LOS NÚMEROS DE MACROCONSULT

Cuba, además, explicó que las expectativas de Macroconsult se encuentran por debajo de las cifras oficiales y del consenso del mercado en general, debido a que la demanda interna se encuentra por encima del 4,5%, y dentro de ella, son las inversiones públicas y privadas las que tienen mayor peso.

“En cambio, el consumo de las personas y de las familias están creciendo más lentas que el producto porque el empleo anda muy lento. Se han destruido 100 mil puestos de empleo formal en los últimos doce meses y se han generado 400 empleos de baja calidad, básicamente informales. Por eso, no esperamos las mismas cifras [del MEF o del consenso del mercado]”, advirtió.

En ese sentido, consideró que la reforma del Estado es crucial. “La media del trabajador público peruano es aproximadamente S/1.600. Ese trabajador va a hacer las reformas de la OCDE y para que él gane el doble se va a requerir mayor recaudación”, indicó.

MIRADA INTERNACIONAL

En el plano global, Cuba resaltó el crecimiento de la economía China y los precios del cobre, que continuarían su racha alcista. Para él, la perspectiva económica global es positiva: Europa está cada vez más fuerte y EE.UU. mantendría su crecimiento en alrededor de 2%. Por otro lado, resaltó las reformas implementadas en Brasil y Argentina.

“Las tasas de interés en EE.UU. van a subir un poco, pero nada importante para el Perú. No se va a encarecer el crédito y de hecho, el BCR está contrarrestando eso así que no sentiremos el ajuste de la FED”, agregó.

