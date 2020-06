Han pasado once años de la muerte de Michael Jackson y aún no se puede vender su famoso rancho de Neverland, en California. La propiedad sigue en venta, pero por una suma mucho menor a los US$ 69 millones que inicialmente valía. Hoy, ante la falta de compradores, el mítico rancho cuesta US$ 31 millones.

Este rancho fue construido en 1982 y diseñado por Robert Altevers. Tiempo después lo adquirió el “rey del pop” y vivió allí por más de quince años.

La propiedad incluye una casa principal de estilo francés-normando de 12,598 pies cuadrados con seis habitaciones, siete baños y dos baños y medio.

Y no solo eso. Más allá de la casa principal, hay varios edificios en la propiedad, que incluyen tres casas de huéspedes separadas, un cine de 5.500 pies cuadrados con un escenario y varios establos.

Este lugar es el escenario principal donde transcurren los hechos del documental "Leaving Neverland", que estrenó HBO. En la pieza audiovisual, dos hombres adultos aseguran haber sido abusados por el cantante durante su infancia e inicios de adolescencia.

En la galería de la nota, conoce más detalles del rancho de Michael Jackson, que está a la venta. Una vez más.

