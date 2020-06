Las plantas son nuestras aliadas para mantener una casa con vida y saludable, ya que purifican nuestro aire, reducen el estrés, embellecen nuestros ambientes y le dan ese toque natural que nuestro hogar necesita. Ahora que empieza la temporada más fría del año, es preciso que sepas qué medidas tomar para tenerlas saludables y fuertes.

Por esa razón, los especialistas de la empresa Daikin, nos brindan diez consejos claves para cuidar nuestras plantas del frío intenso y la humedad propias de esta época del año.

1. Realiza un mantenimiento profundo a las plantas para protegerlas del frío y el viento. Aunque lo ideal es abonar en primavera y verano, revise el estado de la tierra. Así sabrá si necesita nutrientes.

2. Disminuya la frecuencia del riego. La tierra se mantendrá húmeda por más tiempo y el exceso de agua puede podrir las raíces. Riegue durante el día y no deje que el agua caiga de manera directa al tallo o a las ramas.

3. Trata de ubicar los maceteros en un lugar donde les llegue luz natural, aguantarán mucho mejor las bajas temperaturas.

4. Elimine las hojas amarillas y marchitas. Solo deje las verdes y fuertes. Corte desde la base del tallo, no las jale.

5. Si alguna maceta tiene un plato de drenaje, verifique que esté en perfecto estado. La humedad puede malograrlo y llenarlo de hongos.

6. El invierno no es la temporada ideal para trasplantar una planta, pero si no tiene suficiente espacio y tierra en la maceta, se secará. No tenga miedo.

7. Cada vez que limpie su casa abra las ventanas, de preferencia que sea a partir de las 10 de la mañana para que la corriente de aire no se sienta helada.

8. Mantenga la luminosidad en la habitación para facilitar la vital fotosíntesis.

9. Ponga las macetas juntas. La humedad de una, ayudará a la otra. Además creará un lindo rincón verde en su sala o comedor.

10. Durante el invierno las plantas suelen enfermarse por el frío y la humedad, utilice productos especiales para protegerlas.

*Revisa la fotogalería que acompaña esta nota y descubre 10 plantas que irradiarán energía positiva en tu casa.

VIDEO RECOMENDADO

Terraplanter: la maceta que permite cultivar plantas en interiores sin tierra 14/06/2020

Terraplanter: la maceta que permite cultivar plantas en interiores sin tierra 14/06/2020