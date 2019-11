Cuando decoramos nuestra casa, lo que buscamos es que sea vea espaciosa y amplia, pero a veces sucede que sin darnos cuenta hacemos lo contrario. No te preocupes porque el portal ‘El Mueble’ nos dice en qué nos estamos equivocando.

1. Tener muchos muebles. No llenes con muebles y complementos excesivos tu hogar. Opta por diseños simples, le darán una decoración más limpia.

2. No aprovechar la luz natural. Viste tus ventanas con cortinas de tejidos ligeros y en tonos claros, de preferencia blancos, así no te restarán la luminosidad.

3. Distribuir mal los muebles. No te ‘cierres’ a dejar tus muebles en un solo lugar, puedes cambiarlos de sitio y tener mayor espacio. Arriésgate.

4. Decorar con muebles desproporcionados. Elegir muebles o muy grandes o muy pequeños podrían hacer que tu casa se vea más pequeña.

5. No usar los espejos. En espacios reducidos estos pueden ser unos grandes aliados, aprovecha su reflejo para que den a tu hogar más profundidad y luz.

6. Olvidar los puntos de luz. Encuentra los puntos de luz suficientes para que no se generen sombras, ni rincones oscuros.

7. Tamaño de la alfombra. Aunque no lo creas una alfombra muy pequeña hará que la habitación se vea todavía más chica, y una grande puede ocupar demasiado espacio. Escoge una que se ajuste a tu espacio.

8. Paredes oscuras y cargadas. Las paredes de color blanco, sin cuadros y objetos no es fría, por lo que lo mejor es que no abuses de paredes oscuras o muy cargadas. Ve de menos a más. Si decides por un papel pintado que no sea muy decorado.