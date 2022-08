Una casa soñada no tiene por qué ser sinónimo de altos costos. Si bien cada vivienda es el sello de personal de cada persona o familia de quienes la habitan, el secreto radica en los detalles y el estilo definido, los cuales, combinados, convertirán su hogar en un espacio de lujo.

TE PUEDE INTERESAR Siete tips para tomar un descanso de la tecnología

“Una vivienda de lujo no se limita a una buena decoración. Para lograrlo, se debe considerar compras inteligentes, así como tener en cuenta de todos los espacios del hogar. Con tan solo pequeños detalles se puede transformar cualquier zona de la casa, desde el baño hasta el comedor”, comenta Zorka Aguilar, directora de Operaciones & Servicios al huésped & de Experiencia de Luxevaca, empresa dedicada a la gestión inmobiliaria de propiedades de lujo.

Y si bien la elegancia puede ser percibida como cara y algunas veces inalcanzable, la realidad es todo lo contrario, pues, con algo de trabajo e ingenio, se puede transformar su vivienda en una con estilo glamoroso y distinguido.

Cinco tips que elevarán el estilo de tu hogar

La especialista comparte los cinco imprescindibles que elevarán el estilo de tu hogar.

1.-Pintura en los lugares ideales

Aunque no lo parezca, aplicar el color ideal puede garantizar excelentes resultados. Asimismo, se debe considerar los espacios idóneos para generar un cambio en la vivienda. Dentro de la gama de tonos, podemos encontrar algunos que brindan lujo, este es el caso de aquellos más oscuros e intensos, todo dependerá del estilo de la familia que habita en el hogar.

“En caso la pintura a las paredes no sea una opción, se puede optar por las puertas. La última tendencia es aplicar el color blanco, lo cual no solo brindará un estilo más elegante y, para ello, no se requiere más que una brocha, esmalte y dedicación”, indica la experta.

2.-Decoración y arte

Una buena forma de resaltar la personalidad de tu hogar es incluyendo obras de arte, artesanías o antigüedades. Estas no tienen que ser caras, todo lo contrario, inclusive podrían ser de segunda mano o vintage. Estos elementos decorativos representan una pieza fundamental en la creación de un ambiente lujoso. Una segunda opción, es la de incluir flores y plantas, los cuales brindarán un toque diferente al hogar.

Casa de lujo (Foto: Pixabay / Referencial)

3.-Buena iluminación

Un correcto alumbrado puede realmente cambiar un espacio. Inclusive constituye uno de los primeros pasos antes de iniciar con la decoración del hogar. Si se escoge los elementos adecuados podrán aportar calidez al hogar. Para ello se debe elegir aquellos elementos con diseño único y atractivo que resalte la elegancia del espacio.

“Es importante considerar que la iluminación del comedor no es igual a la de la cocina y al de los dormitorios. Por un lado, la luz de las habitaciones debe combinar el alumbrado ambiental y el de lámparas, mientras que para el comedor esta debe centrarse en la mesa y evitar aquellos de diversos colores”, agrega la ejecutiva.

4.-La fragancia ideal

Si bien todo ingresa por los ojos, también se debe tener en cuenta el olor de un hogar. De la misma manera en la que las personas cuentan con una fragancia que las identifica, lo mismo sucede con los hogares. Para ello, se puede hacer uso de velas u otros aromas que ayuden a mantener una buena fragancia en los espacios.

Un correcto alumbrado puede realmente cambiar un espacio. Inclusive constituye uno de los primeros pasos antes de iniciar con la decoración del hogar. (Foto: Difusión)

5.-Tecnología inteligente

Un hogar de lujo no solo se define por los accesorios u otros elementos. Más allá de ello, se debe contar con un conjunto de sistemas programados los cuales ayuden con la comodidad. De esta manera, la vivienda será más eficiente, inteligente y hará de la estadía en una más favorable.

“En nuestro más reciente proyecto, contamos con asistentes virtuales los cuales facilitan la estadía de nuestros huéspedes. Además, nuestro hogar inteligente está conectado a internet por lo que se puede bloquear las puertas de forma remota y consultar las cámaras en tiempo real”, indica Aguilar.