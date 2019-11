La palabra de Marie Kondo es autorizada cuando hablamos de orden. Es así que a ojos cerrados podemos confiar en su palabras y consejos para tener un hogar más limpio y ordenado.

En esta nota, Marie Kondo se centra en un lugar muy especial de nuestra casa: la cocina. Presta atención a los tips que nos brinda la conocida ‘gurú del orden’.

1. Vaciar los armarios y cajones para revisar el contenido de cada uno. Así nos iremos deshaciendo de aquello que no usamos nunca. Por ejemplo: ¿Para qué guardar moldes de galletas, si la repostería no es lo tuyo? No se trata de elegir lo que vas a tirar, sino lo que deseas conservar.

2. A la vista, solo lo necesario. Lo que usas a diario y con mucha frecuencia debe ser lo que quede a la vista. Si todos los días tomas café, estará bien tener la cafetera a la mano.

3. Cocina minimalista. Para Kondo la cocina debe ser minimalista, nada de cocinas impresionantes con vitrinas y grandes estantes. Lo mejor para ella es no dejar mucho a la vista, es decir, un espacio con frentes lisos y despejados.

4. Siempre revisar las refrigeradoras y despensas. Una vez a la semana revisa tu refrigeradora para saber qué es lo que realmente tienes y todavía te sirve. Para que una cocina esté bien ordenada es importante conocer que hay en tu despensa y refrigeradora ya que en estos espacios guardamos nuestros alimentos.

Cuando ordenes en la refrigeradora puedes incluir tappers, pero opta por los cuadrados o rectangulares porque se acoplan mejor.

5. Clasifica los alimentos. Organiza los alimentos y objetos por categorías y agrúpalos en el mismo estante, pueden ser cajas y cestas. Guardas las especias, frutas, verduras, legumbres, pastas, saltas en su categoría correspondiente. Siempre recuerda no comprar por comprar.