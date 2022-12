La quinta ola de COVID-19 ya comenzó en el Perú, así lo anunció el Ministerio de Salud debido al incremento de los contagios en las últimas semanas de noviembre. Esta nueva etapa del coronavirus se presenta con el 85% de la población peruana vacunada, pero todavía hay quienes no han completado su esquema de vacunación contra este mortal virus.

¿Qué riesgos corremos? Según Miguel Ángel Tresierra, médico epidemiólogo y docente de la universidad UCV, advirtió que haberse vacunado una sola vez contra la COVID-19 es como no haberse inoculado nunca antes.

“Si se han inyectado solo una vez la vacuna, eso no les presenta ningún tipo de defensa contra el COVID-19. Entonces, para conocimiento de todas las personas que han recibido solamente una dosis, considérese no vacunado. En términos de protección, la persona recién está protegida a partir de la segunda dosis”, aclaró el epidemiólogo.

¿Cuándo estamos correctamente vacunados?

Recordó que la primera vacuna sirve para despertar la primera parte de la respuesta inmunológica y se estabiliza correctamente creándose las células de memoria con la segunda dosis.

“Aun así, podríamos llamar a la reflexión a las personas que han recibido las dos dosis, que es la vacunación básica, que los propios laboratorios que han creado estas vacunas, han reconocido que es necesario, refuerzos... Probablemente, nos digan, a los que tenemos la cuarta dosis, que debemos reforzarnos nuevamente”, aseveró el especialista.

“El ciudadano peruano debe estar consciente que mientras no reciba el plan de vacunación correctamente, no puedo considerarse triunfalista y decir ‘A mí no me va a dar’. Incluso los que tienen la cuarta dosis también han enfermado de Covid-19, lógicamente con mucha diferencia frente a los cuadros críticos, y eso evidencia la importancia de la vacunación en cada individuo”, añadió.

Tres medidas básicas contra el COVID-19

El epidemiólogo recordó que debemos usar de forma correcta la mascarilla, mantener la distancia social y lavarnos las manos, medidas preventivas que deben estar incorporadas en nuestro estilo de vida. Miguel Ángel Tresierra llamó la atención a la ciudadanía a no esperar que estas medidas sean obligatorias para aplicarlas. “Confío en que los peruanos seamos responsables... No necesitamos una ley que nos obligue a lavarnos las manos”, recalcó.

También alertó que la mayoría de los contagios vienen de las empresas que han vuelto al trabajo presencial. Por eso, advirtió que se debe ser más claro respecto a los aforos en los centros laborales. “Allí empiezan a presentarse los brotes, que en suma están formando la quinta ola. Los empresarios y administradores deberían tomar en cuenta esta data para renovar en sus instituciones el uso de las mascarillas y quizás trabajar mitad remoto y mitad presencial”, precisó.

También espera que el Ministerio de Salud tome medidas contra la quinta ola ahora mismo y no dentro de dos semanas para aplicar medidas preventivas y educativas.

