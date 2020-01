A pedido de nuestras lectoras regresa “LA GRANJA DE ZENÓN”. La colección del canal de canciones infantiles Número 1 del mundo con cerca de 22 millones de suscriptores, superando a The Disney Channel LA (11.5millones) y Sesame Street (6,3millones), ahora podrá ser tuyo.

Si no pudiste coleccionar la colección o no la completaste. No te preocupes pues esta es tu oportunidad de poder adquirirlas. No pierdas la oportunidad de tener los personajes favoritos de tu hijo en tu hogar y a la vez fomentar la mejor educación en los niños en etapa pre escolar. La colección incluye 20 miniaturas de los personajes más queridos elaborados en PVC (altura aprox entre 8 a 4 cm), 12 libros de 24 páginas en tapa blanda para que los niños aprendan la importancia de la lectura, una alfombra o playmat a modo de escenario para que jueguen y desarrollen su creatividad y una caja coleccionadora (23.2 x 22.4 x 10cm) tipo lonchera para llevarlos a todos lados, pues estamos seguros que tu hijo no querrá separarse de ellos.

Detalles de la colección

Son 12 entregas que incluyen: Caja coleccionadora, alfombra o playmat, 12 libros en tapa blanda y 20 personajes en miniatura.

La primera entrega es la lata coleccionadora con el primer libro y costará solo S/ 25.00 soles + cupón de El Comercio. Esta entrega se publicará el martes 21 de enero.

A pedido del público vuelve Bartolito y sus amigos en una colección exclusiva de El Comercio y fomentando los valores del amor y el respeto hacia los animales.

Formas de adquisición

La promoción estará disponible a nivel nacional y como ya te dijimos, podrá ser adquirida desde el martes 21 de enero mediante los tres canales que indicamos a continuación:

En cualquier quiosco : Solo debes ir a tu quiosco favorito y solicitarle al canilla la colección La Granja de Zenón de El Comercio.

A través de la Suscripción del diario El Comercio : Los suscriptores del diario pueden adquirir la colección en la comodidad de casa llamando al 311-5100, opción 3 . Los medios de pago y las fechas de entrega las detallarán los operadores a cargo.

Lumingo: Sí, la tienda virtual Rápido, fácil y seguro. En la web de: Sí, la tienda virtual Lumingo.com es ahora uno de los sitios donde puedes adquirir tus colecciones y promociones. Simplemente vas al portal de Lumingo, colocas el nombre de la promoción y sigues los pasos que se te indican para proceder con tu compra.

Recuerda como siempre que si deseas ver imágenes exclusivas por adelantado nos puedes seguir en Instagram como @colecciones_gec o buscarnos en Facebook como Colecciones del Grupo El Comercio. En nuestras redes sociales compartimos información, noticias de último minuto, fotos de los coleccionistas y novedades antes que en cualquier otro medio.

Cronograma de entrega

Martes 21 de enero

Caja de metal + Libro: El cumpleaños de Zenón a S/25 + cupón de El Comercio.

Viernes 24 de enero

Personajes: Bartolito + Zenón + Libro: Las Picardías de Bartolito a S/25 + cupón

Martes 28 de enero

Personajes: Vaca Lola + Percherón + Libro: La vaca Lola tiene razón a S/25 + cupón

Viernes 31 de enero

Alfombra (playmat) + Libro: El mejor día de Percherón a S/25 + cupón

Martes 4 de febrero

Personajes: Gallina Turuleca + Auto bonchinchero + Libro: Una gallina no tan turuleca a S/25 + cupón

Viernes 7 de febrero

Personajes: El lorito Pepe + Doña Pancha + Libro: El equipo de Doña Pancha a S/25 + cupón

Martes 11 de febrero

Personajes: Lobo (Beto) + Gallina Bataraza + Libro: Cuidado con el lobo Beto a S/25 + cupón

Viernes 14 de febrero

Personajes: Tito (Nene) + Lechuza Miranda + Libro: Tito, es hora de bañarse a S/25 + cupón

Martes 18 de febrero

Personajes: Lechuza Mirón + Rana + Libro: Mirón tiene una sorpresa a S/25 + cupón

Viernes 21 de febrero

Personajes: Pollito Amarillito + Tractor + Libro: Las aventuras del pollito a S/25 + cupón

Martes 25 de febrero

Personajes: Oveja + Gatita + Libro: La oveja quiere ser grande a S/25 + cupón

Viernes 28 de febrero

Personajes: María + Molino + Libro: Las delicias de María a S/25 + cupón