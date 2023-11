Pasar tiempo en las redes sociales es divertido. Gracias a ellas podemos conectarnos en tiempo real con las personas sin importar en dónde se encuentren. Y también conocer diferentes realidades. Sus características hacen que sean herramientas que ofrecen muchos beneficios, pero también pueden traer consecuencias negativas, especialmente en los jóvenes. En la región de Loreto, el impacto de las redes sociales se puede apreciar en el campo de los estudios. Los adolescentes hoy pueden utilizarlas para sus clases y elaboración de tareas, aunque ellos mismos reconocen que no siempre las emplean de la mejor manera.

El uso de las redes sociales entre los adolescentes ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. Según un informe de Hootsuite y We Are Social del 2022, el número de usuarios de redes sociales a nivel global ha aumentado en 227 millones solo en el último año, alcanzando un total de 4,700 millones a principios de julio de 2022. Esto representa un incremento de más del 5% en los últimos 12 meses y equivale al 59% de la población mundial total. En el Perú, el escenario no es muy diferente.

De acuerdo con un informe difundido en 2022 por el INEI, en el cuarto trimestre del 2021, el 86.7% de los niños y adolescentes de entre 6 y 17 años utilizaron Internet, lo que representó un aumento de 6.8 puntos porcentuales en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Además, creció el acceso a Internet en el grupo de edad de 6 a 11 años (de 52.0% a 59.7%) y de 12 a 18 años (de 79.7% a 85.8%) en el primer trimestre de 2022. Es natural preguntarse cómo este grupo de personas en una edad tan sensible está siendo impactada por esta tecnología.

Cuando conversamos con los estudiantes del colegio “Aplicación UNAP” de la región Loreto, nos comentaron que utilizan las redes sociales para una variedad de propósitos. Entre los beneficios que ellos destacan está, principalmente, el acceso a la comunicación a distancia, a una información variada que les permite descubrir nuevas formas de pensar y el crear identidades en línea para desarrollar lazos sociales.

Como destacaron nuestros entrevistados, las redes sociales pueden proporcionar a los adolescentes un apoyo valioso. Pueden ser de gran ayuda a quienes sufren de exclusión o tienen alguna discapacidad. En la educación pueden mejorar la comunicación entre alumnos y profesores, fomentar el aprendizaje colaborativo y ofrecer espacios de intercambio de información.

Pero su impacto, dependiendo de uso, puede ser también negativo.

Las redes sociales también tienen un impacto en la forma de interactuar de los adolescentes, son causantes de la disminución de horas totales de sueño y un distractor en el horario de clases y en el tiempo dispuesto para hacer tareas. Su uso puede presentar desafíos como el ciberacoso. Además, pueden incluir la generación de dependencia al invertir más tiempo en ellas para la recreación, perder el objetivo original de sacarle provecho a las redes sociales para cultivar los estudios, la evasión de las relaciones humanas y el desarrollo de una posible adicción. Contar con una guía en su uso será muy importante, según destacó la docente Rosario de Fátima Rimachi López del colegio Aplicación UNAP.

¿Cómo usar las redes sociales de manera positiva?

Las redes sociales pueden ayudar a los jóvenes a acabar con brechas de distancia y tiempo y socializar a pesar de todas esas barreras, a la vez que acceder a información valiosa. Sin embargo, también pueden encontrarse con ‘fake news’ o contenidos de odio. Conversamos con Gabriela Reyes, oficial de protección al menor de Unicef en el Perú, sobre los pros y contras de estas plataformas en personas en una edad tan importante para la formación de una persona como lo es la adolescencia.

“Las redes sociales tienen muchísimos beneficios para la gente en general y para los adolescentes en particular. Promueven que la comunicación con nuestros padres se haya extendido y gracias a ellas es mucho más fácil mantener un vínculo afectivo, por ejemplo, con amigos que se conocieron en algún momento y que, por la distancia, antes no era posible mantener. Antes uno podía conocer personas que podían ser muy afines a uno y la falta de facilidad de comunicación hacía que los vínculos se pierdan. Ahora es posible mantener esos vínculos, compartir experiencias, intercambiar datos y habilidades”, explicó la especialista sobre una de las ventajas de las redes.

Otra ventaja es el acceso a la información, pero su acceso será positivo conforme se desarrolle un criterio para saber filtrar entre tanto contenido impreciso que hoy circula en redes. “Estar atento a las fuentes es muy importante”, afirma Reyes, que también resalta lo sustancial del cuánto tiempo se le dedica a estas plataformas y qué uso se les da. “Creo que hay que ser muy enfáticos, porque los adolescentes están invirtiendo muchísimo tiempo en redes y no necesariamente en contenidos que les van aportando, hay como una revisión automática de las redes que genera también una satisfacción, porque se les ofrece contenidos cortos y entretenidos que te invitan a seguir viendo más y más. Hay que saber cuándo parar. Si contamos lo que están dejando de hacer los adolescentes por estar en las redes (su uso) también puede ser contraproducente”, detalla Reyes.

Los padres o adultos responsables de la formación de los adolescentes, explica la especialista, cumplen un rol importante al ser “modelos” para ellos también en el uso que le dan a las redes sociales. “Tener a padres muy inmersos en el uso de las redes sociales y de la tecnología va marcando también un antecedente para el uso que van a tener los niños, niñas y adolescentes”, resalta la oficial de Unicef.

Otra forma en la que los padres pueden ayudar es estando cerca y poniendo atención a la vida digital de sus hijos. “A pesar de que la edad permitida teóricamente por las empresas de tecnología es los 13 años, los niños y niñas están usando las redes sociales cada vez desde más pequeños. Entonces, los padres tienen que acompañarlos cercanamente. Así como uno les enseña a cruzar la pista, a leer o habilidades básicas, hay una responsabilidad en la enseñanza de habilidades básicas para el uso de las redes. Enseñar, por ejemplo, nociones de privacidad”, apunta Reyes.

Tres consejos básicos

En resumen, estos son tres puntos de importancia que, destaca Gabriela Reyes, para un mejor uso de las redes sociales entre los adolescentes.

1 Regulación del tiempo. No dejemos de hacer otras cosas por el uso de redes sociales, no vale la pena. 2 Verificación de información. No crean todo lo que está en las redes sociales. Pasa todo tipo de información y hay que aprender a contrastarla y desarrollar una mirada crítica hacia lo que uno lee. Tener una mirada reflexiva es muy importante. 3 Sé positivo en las redes. Disfruten el tiempo que estén en las redes sociales. Estas también tienen una función de socialización importante. Hagan un uso positivo de las redes y dejen cosas positivas. No contribuyas con tendencias negativas, como contenidos de odio o ‘bullying’. Tratemos de ser innovadores y darle la vuelta a estas tendencias de uso negativo que hay de las redes.