Durante la pandemia por la COVID-19 todo cambió, nuestra forma de vida, manera de interactuar, de educarnos, de salir y convivir con nuestro entorno; hábitos como la mascarilla, el alcohol gel, distanciamiento, lavado de manos constantemente, medición de la temperatura, los saludos con codo, puño y de “lejitos” e innumerables situaciones nuevas.

El colegio y la educación se han transformado, la computadora y los medios tecnológicos se han convertido en nuestros aliados. Antes no utilizábamos las palabras zoom, meet, conexión, link, classroom, padlet, jamboard, nearpod y otro grupo de plataformas y recursos digitales que hoy forman parte de nuestras clases para el aprendizaje.

Es imposible decir que no hemos cambiado nosotros también.

Antes de la pandemia, nuestros aliados eran los cuadernos, la pizarra, los materiales concretos, espacio para como las aulas, los patios, los recreos, el quiosco, las salas de arte, laboratorios, etc. Cómo no recordar las actuaciones en las que podíamos sentarnos en el césped todos juntos y presenciar los números artísticos, reírnos a carcajadas. Cómo no recordar la tradicional Olimpiadas Innova; competir o alentar a nuestros equipos. En este tiempo, nos hemos conformado con presenciarlo a través de nuestras pantallas y nuestras cámaras activas. Hemos vivido en una burbuja de ciencia ficción.

Innova Schools Tacna “Los Cedros” tenemos nuestra terraza, que contaba con sillones para sentarse y socializar, nuestras carpetas grupales para fortalecer el trabajo colaborativo ahora ya no están, antes las clases duraban 80 minutos, ahora duran 1:30 min, sin mencionar que los protocolos para ingresar y salir son muy estrictos, además de estar separados en diversos espacios para evitar contacto físico y posibles contagios.

Escolar ingresa a escuela bajo protocolo Covid.

El retorno tan ansiado a las escuelas está en marcha; para tal fin, el equipo directivo de la IE Innova Schools Tacna ha trabajado arduamente durante estos meses. Laura del Carmen Olivos Alvites, Coordinadora Académica, explica cómo ha sido esta decisión de volver: “Siendo la región pionera de la vacuna, hemos decidido abrir la sede, nuestros estudiantes de manera paulatina necesitan esta convivencia y aporte del profesor de manera presencial y definitivamente esta convivencia ayuda a que nuestro chicos puedan generar esta socialización que ha quedado en stand by al recibir la educación desde casa”. También nos indica que vienen siendo supervisados por los diferentes entes reguladores: “Como se sabe cada lugar tiene un protocolo para entrar y salir e Innova Schools no es la excepción”.

Tal es así que la UGEL Tacna visitó el colegio el pasado jueves 21 de octubre para verificar la infraestructura, el estricto cumplimiento de los protocolos y la documentación respectiva, a fin de asegurar que en Tacna la institución Innova Schools abra sus puertas para un retorno seguro, gradual flexible y voluntario.

Los docentes encargados de las áreas de arte y educación física tiene mucha tarea. Evelyn Madeleine Arancibia Fernández, indica lo siguiente “Se empezaron los trabajos de manera individual y sin material para que se evite un contacto directo entre estudiantes, algunos estudiantes se cansaban más rápido otros se agotaban lentamente ya que la mayoría salía de un hábito sedentario”. También señaló que la enfermera se encontraba en las áreas de trabajo físico para atender a los estudiantes que presenten dificultades (cabe recalcar que las otras materias se incluirán en la segunda etapa del proceso del retorno a las clases semipresenciales).

Por otra parte, los estudiantes y las familias están muy entusiasmados. Jocabed Jackeline Rivas Herrera, estudiante de décimo grado, nos expresa su emoción y primera impresiones “Fue nostálgico poder volver a ver los espacios del colegio, la cancha, el comedor; en realidad éramos solo 24 estudiantes era todo muy silencioso, poder ver a mis compañeros fue muy divertido muchos han crecido, muchos han cambiado fue muy divertido y chévere”.

Así como ella, muchos estudiantes han tenido la oportunidad de retornar a las aulas para iniciar con el proceso de modalidad semipresencial. En definitiva, los estudiantes son los que más extrañan el colegio, por lo cual existe mucha expectativa en esta nueva modalidad.

Al respecto Erika Dayana Herrera Vanegas, manifiesta: “Yo creo que extrañe poder estar con mi círculo social sobre todo eso y vivir la experiencia de los recreos y las actividades que realizaba en el colegio, creo que lo más importante era tal vez tener un contacto directo con cada profesor, por ejemplo: preguntarle directamente se siente mucho mejor que hacerlo virtualmente”.

Finalmente, hoy no podemos estrecharnos entre compañeros, los profesores se ubican más lejos para no tener un contacto directo con ellos, pensar que antes nuestros profesores estaban muy cerca acompañándonos para ver nuestro avance. Hoy nuestras áreas de clases únicamente son los patios y el comedor, todos absolutamente cubiertos para evitar la exposición a los rayos del sol. ¿Qué pasará en el transcurso de los siguientes meses? ¿Podremos volver a los mismo de antes o es que todo lo nuevo llegó para quedarse?

Video editado por Laura Elena Del Carmén Cafferatta sobre el regreso a las aulas.

Esta nota periodística fue escrita por Laura Elena del Carmen Cafferata, Juan Benjamín Flores Sanchez, Alveiro Joaquin Mamani Canque y Aileen Johana Maluenda Ochoa del colegio Innova Schools Tacna. Bajo la mentoría de la docente Evelyng Salomé Quispe Vizcarra y el periodista Miguel Villegas.