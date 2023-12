La construcción del Hospital Iquitos César Garayar García es una de las obras más esperadas por los loretanos, no solo porque fue anunciada hace más de doce años, sino también porque representa, en gran medida, la mejora de la incipiente atención médica que se sufre en toda la región.

Sin embargo, es relevante mencionar que, desde la aprobación del perfil del proyecto en el año 2015 y el inicio de la construcción en octubre del 2017, bajo la gestión del ex gobernador Fernando Meléndez Celis, la obra avanzó vertiginosamente hasta diciembre del 2018. Sin embargo, los retrasos y paralizaciones aparecieron en octubre del 2019 hasta el año 2022, durante la gestión del ex gobernador Elisban Ochoa Sosa. Esta situación se agravó durante el confinamiento por la pandemia y hasta el momento la obra no puede ser entregada en los plazos previstos, pese a las enormes inversiones de parte del presupuesto público. Al inicio, el monto de ejecución ascendía los 240 millones de soles y luego se disparó en 370 millones de soles. Por esta razón, actualmente resulta necesario conocer la verdadera situación de esta obra.

En este sentido, el Dr. Carlos Alberto Coral Gonzales, actual director ejecutivo del Hospital Garayar García, refiere lo siguiente: “lo que se sabe es que ahora la obra tiene un avance de 95% en infraestructura y de 70% en cuanto a equipamiento. (...) Entonces ¿por qué no se ha avanzado? Por la falta de competencia, incompatibilidades (...) nos echamos la culpa porque no hemos sabido exigir, protestar para que esto no pase”.

Por otro lado, hay también un problema en cuanto a la incomodidad de los trabajadores de la salud y pacientes, ya que, por necesidad, deben acudir al local de contingencia que está ubicado en el antiguo Hospital Santa Rosa, el cual pertenece al Ejército y tiene una antigüedad de 92 años. Pese a las refacciones que se hacen paulatinamente, este hospital presenta muestras de deterioro como inundaciones cada vez que llueve, proliferación de roedores, zancudos y gatos, frecuentes cortos circuito, deterioro de los equipos biomédicos, instrumental y bienes muebles, carencia de ambulancia, hacinamiento de pacientes y colapso de los diferentes servicios que el nosocomio presta. Esta medida de contingencia estaba prevista para cuatro años, pero ya va por el octavo, según el Dr. Coral.

Es por eso que instamos a las autoridades correspondientes a seguir los procedimientos adecuados para que esta obra culmine lo más pronto posible y pueda beneficiar a miles de pacientes que exigen un servicio de salud acorde a sus necesidades. Para concluir, nos quedamos con las palabras de esperanza de nuestro entrevistado: “diría que la obra estará lista, con mayor seguridad, el 2025. Pero de esta gestión no va a pasar. René Chávez [actual gobernador] es médico y tiene que entregar el hospital sí o sí. Yo creo que sí lo va a hacer. Cada vez veo con más confianza que las cosas se están dando. La verdad que faltaba mucho que ordenar”.