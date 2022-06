Este 2022 fueron varias actividades que regresaron a la normalidad después de estar prohibidas por la pandemia de COVID-19 desde marzo de 2020. En consecuencia, los niños, niñas y adolescentes están pasando por un proceso de reintegración a su vida normal después de haber estado en aislamiento debido a la presencia del coronavirus. El aislamiento afectó el bienestar emocional, social y hasta el desempeño escolar de los más jóvenes.

Marllulli Escobar Cruz, estudiante de cuarto de secundaria del colegio San Benito de Carabayllo, reconoció que le fue difícil comprender las clases virtuales y sintió los efectos de la crisis en el aspecto emocional.

Por su parte, Paula Gissel Villegas Vasquez (15), sostuvo que la mayor afectación que sintió fue en el aspecto social. “Antes podía comunicarme fácilmente con las personas, pero ahora después de pasar tanto tiempo aislada es complicado”, precisó.

En ese mismo sentido, se expresó Jahaira Alondra Fiestas Ludeña (15), quien indicó que sintió el efecto de no poder salir y reunirse con sus seres queridos. Respecto al lado académico, la adolescente reconoció que le era difícil prestar atención a las clases virtuales. “Además me envicié mucho con los juegos y dejé de lado los estudios”, confesó.

¿Qué recomiendan los expertos para afrontar esta problemática después de la pandemia de COVID-19 y obtener resultados positivos?

Para obtener una respuesta conversamos con la psicóloga Karla Prentice Palacios, quien labora en la Posta San Benito en el Asentamiento Humano del mismo nombre en el distrito de Carabayllo, en Lima.

CORRESPONSALES ESCOLARES (CE): Considerando tres dimensiones, el bienestar emocional, la socialización y el aprendizaje, la pregunta es, ¿De qué manera el aislamiento afecta negativamente a los niños niñas y adolescentes?, primero, en el bienestar emocional, ¿de qué manera puede afectar a los menores?

PSICÓLOGA KARLA PRENTICE PALACIOS (KP): En el caso de los niños(as), los más pequeños, le ha afectado mucho debido a que todavía están desarrollando la personalidad, principalmente los de 0 años hasta los 5 u 8 años. En este desarrollo de la personalidad los niños(as) necesitan el contacto físico de otros niños(as), de sus pares, porque son en esos momentos en los que empiezan a aprender o a desarrollar las habilidades sociales, el respetar roles, reglas, aprender las palabras mágicas (por favor, gracias, disculpa) y eso solo se aprende en el colegio. En casa también se aprende, pero es diferente trabajar con un adulto. Yo como madre le enseño a mi hijo y trabajamos bien pero cuando trabajamos con otros niños es completamente diferente, el trato del niño con el papá es diferente que con otros niños(as), además, cuando el niño tiene hermanos surgen las discusiones, envidia, pelea entre niños, y de eso se aprende bastante, pero cuando son hijos únicos es cuando tenemos grandes problemas. Por ello es importante el ir al colegio, a un parque y socializar con otros niños. En los adolescentes sucede algo similar porque en los adolescentes inicia la etapa entre los 10,11,12 años, ahora se está tratando de la pre adolescencia desde los 10 años ojo con eso, y termina la adolescencia entre los 20 y 30 años.

(CE): ¡INTERESANTE!

(KP): SÍ, no es una etapa de vida, la adolescencia es un proceso en el que el niño pasa a ser adulto. Lo que sucede en la adolescencia es la búsqueda de la identidad, las personas estamos buscando nuestra identidad, las decisiones de los niños lo tomaban los padres, por ejemplo, en la ropa que vas a vestir hasta la comida que vas a ingerir, y tú no tenías opción a decidir. En la adolescencia, tienes la capacidad de tomar decisiones, entonces estás en la búsqueda de tu propia identidad, quién eres, para qué estás aquí y qué es lo que quieres hacer tú en un futuro, en ese proceso también está la continuidad del desarrollo de las habilidades sociales, donde también necesitas de otras personas iguales a ti porque obviamente separar la opinión de mi papá porque es otra generación de la mía, por eso es que en casa sí se puede conversar con los padres, pero a veces necesitamos de un mismo igual.

(CE): Cierto doctora, no es lo mismo conversar con cualquier persona que con personas de tu misma edad.

(KP): Exacto, entonces, ahí también se vio bastante que perjudicó el desarrollo de la vida social, una de las habilidades sociales es, por ejemplo, la autoestima porque aprendo a conocerme, aprendo quién soy yo y aprendo a aceptarme. En ese desarrollo se encuentra la parte emocional, y muchos chicos se han visto afectados porque en casa frente a la computadora han estado solo en una comunicación entre computadora y ustedes, han llegado al colegio y a muchos chicos les ha costado entablar conversaciones con otros compañeros, lo sentían algo raro u algo diferente de conversar con palabras que con textos.

(CE): Entonces, ¿el aislamiento puede provocar ansiedad?

(KP): Ha provocado ansiedad, depresión, estrés porque el cuerpo necesita actividad física, moverse, y muchas personas han quedado encerradas en casa.

(CE): Y eso ha afectado a su salud emocional.

(KP): También, salud física y salud emocional van de la mano.

(CE): Y más a los adolescentes porque están en una etapa en la que necesitan de conversar con sus amigos, de socializar ya que cuando no lo realizan más adelante les genera ansiedad por el hecho de estar mucho en casa, por ello, es importante.

(KP): En casa, y como no han tenido esta etapa de salir por miedo a contagiarse o por prohibiciones de los padres, “no salgas porque va a pasar algo”, teníamos pocas herramientas para buscar este desarrollo de la habilidad social dentro de la casa, hay muchas personas que se han adaptado, como por ejemplo en las videollamadas, mensaje de texto, llamadas telefónicas, les ha ayudado bastante, hay por ahí cositas que se nos complicó al retomar las clases pero nos hemos aprendido a adaptar y eso es algo bueno de la tecnología, pero igual nos genera bastante ansiedad porque estar encerrados en cuatro paredes y no saber qué hacer es preocupante y más en los adolescentes que todavía están desarrollando o aprendiendo a manejar estas emociones que se desbordan sus emociones y que disparan al trastorno de la esquizofrenia, entonces ahí han habido bastantes problemas con muchos chicos adolescentes.

(CE): He incluso por el hecho de estar mucho en casa han desarrollado la adicción a computadores y a los celulares, y eso ¿de qué manera les puede afectar a su salud?

(KP): Muy aparte de la salud física porque también les afecta la parte ocular, el sedentarismo por estar sentados todo el día, empiezan a comer por ansiedad. Les afecta en realidad un montón porque empiezan a generar la adicción, no vamos a comparar la adicción, por ejemplo, de las drogas que con los juegos , ¿pero porqué se denomina adicción?, en el caso de las drogas tú consumes un poco de mariguana o cocaína, tú consumes una dosis y esta dosis te genera síntomas en el cuerpo que para algunas personas es agradable, te sientes más tranquila dependiendo de la droga que consumas, pero llega un momento en que tu cuerpo lo asimila a tal punto que ya no es suficiente esta dosis y necesitas un poquito más, entonces esto empieza a generar más y más y por eso ya se vuelve una adicción. Por eso primero en las etapas de las adicciones primero está la etapa de la curiosidad, la curiosidad que me da probar esto porque he escuchado que genera…, es decir me llama la atención, la segunda etapa es la social, como estamos en plena adolescencia queremos permanecer en un grupo o queremos formar parte de algo porque esa es la búsqueda de nuestra propia identidad y nos juntamos con otros grupos. En los grupos generalmente está la presión de grupo, “toma con todos”, “no que yo no quiero”, “no, ¿cómo no vamos a tomar?”, y empiezan a insultarte como “tú eres un cobarde”, entonces tú por la presión de grupo empiezas a decir “no yo no puedo permitir que mi grupo… y me incluyo”, entonces empieza a tomar. Por último, la tercera fase en la cual ya no necesitas la presión de grupo para consumir porque tu cuerpo ya se acostumbró y necesita de más, lo mismo sucede con las pantallas, teléfonos, tabletas, computadora hasta la televisión.

(CE): Por eso una de las mejores estrategias es socializar con las personas.

(KP): Socializar, también tener un horario y, fuerza de voluntad. Ahí sería bueno reemplazar algunas actividades por estos, es cierto que es su generación y ustedes pueden utilizarlo. Está bien porque aprendemos mediante las redes, programas, etc., pero con tiempos limitados. En los niños, por ejemplo, hay muchos programas educativos donde le enseñan los números, etc. y está muy bien, pero también hay juegos didácticos de manera física que pueden reemplazar.

(CE): ¿Qué pueden reemplazar, para que puedan vencer también la ansiedad de utilizar los celulares?

(KP): Aparte que somos personas, especialmente los niños y adolescentes que generan energía todos los días, son fabricantes de energía, y estar sentados frente a la computadora o estar con el teléfono y no hacer ninguna actividad nos genera más problemas, por eso es siempre bueno liberar esa energía. Es importante la atención de los padres a sus hijos.

¿Por qué un niño es agresivo cuando le quito un juego (en el celular, tableta o computadora)? Porque generó bastante energía que no la sacó, todo estuvo en dos botoncitos y cuando se le quitó esa energía se convirtió en una emoción, está enojado el niño, pero como no aprendió a manejar sus emociones porque no le hemos enseñado con otras actividades o juegos donde ganas o pierdes la liberó de esa manera con ira, agresión, gritos, golpes y muchas otras cosas más, indicó la psicóloga.

En el caso de los padres, al menos cuando sus hijos son niños su importancia es grande porque son el primer apoyo emocional de los niños(as), los padres son los que le enseñan a gestionar sus emociones, pero a muchos padres, y eso es de generación en generación, no les han enseñado a gestionar sus emociones y sin querer esto lo transmiten. Por eso los padres gritan o pegan, pero si yo, padre o madre de familia, me doy cuento de esto y corto este hilo de generación en generación y empiezo a darme cuenta que yo soy la o el responsable de gestionar las emociones de mi pequeño y luego ensañarles a ellos. Cuando llegas a la adolescencia no se trata de echarle toda la culpa a mi papá porque no me enseñó a gestionar mis emociones, puede ser que, si porque mi papá me ayudó a gestionar mis emociones en un comienzo, pero cuando llego a la etapa de la adolescencia y empiezo a descubrir mi propia identidad yo soy capaz de modificar esta parte de mí. Si de chiquita soy de las personas que exploto puedo mejorar, pero debo de darme cuenta. En la niñez el trabajo es más con los papás para gestionar las emociones de mis niños, pero en la adolescencia es más el trabajo de nosotros mismos.

(CE): Para controlar nuestras emociones psicóloga es importante mejorar nuestra autoestima.

(KP): Si, para ello siempre es importante conocer tus metas y tus objetivos.

Nota escrita por los corresponsales escolares del colegio San Benito Roxana Mayte Villanueva Soto, Jakelin Treysi Vega Alvarado, Redy Esmeralda Letona Bañon, Yampiere Alberto Medina Méndez y Josué Gabriel Flores Pacaya. Bajo la mentoría de la periodista Angela Espinoza Hermoza y la docente Carolina Egoavil Escobar.