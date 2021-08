Al inicio del año escolar 2020, nos dieron la noticia de que no asistiríamos más al colegio porque las clases serían virtuales debido a la pandemia. Todo cambió radicalmente para los estudiantes, no solo era estar en casa todo el día, sino intentar aprender desde otro sitio que no sea la escuela.

Es así que los estudiantes hemos tenido que adaptarnos de manera brusca a una nueva forma de aprendizaje con el objetivo de seguir aprendiendo y no dejar de lado el estudio a pesar de las dificultades por la pandemia.

Sin embargo, después de casi dos años, todavía seguimos teniendo dificultades. ¿Cómo afrontar la realidad de los escolares que no se adaptan a las clases virtuales?

Para responder a la pregunta, conversamos con los estudiantes y padres de familia del colegio Sachachorro para conocer sus inquietudes. Afirmaron, en su mayoría, que prefieren las clases presenciales ya que eso garantiza un mejor aprendizaje.

“Hay dificultad para grabar audios y enviar las tareas porque el internet es lento”, dice Jomayra, quien vive en el Río Itaya, Caserío San Andrés. “Al momento de enviar me faltan megas”, dice también Jennifer. Ella no tiene red de internet.

Sin duda, la falta de una buena conexión a internet es el principal problema, así como no tener equipos tecnológicos en casa para realizar las tareas y enviarla a los profesores. Cuando empezó la pandemia y se cerraron las escuelas, las autoridades dijeron que entregarían tablets del gobierno a los estudiantes para facilitar las clases a distancia.

Al principio pensábamos que nos darían a todos, pero no fue así. Pocos colegios recibieron las tablets y otros no, como es el caso del colegio Sachachorro. Muchos colegios se quedaron con la ilusión de tener los equipos que ayudarían con los estudios.

La crisis de la pandemia dejó a muchas familias sin trabajo y sin recursos económicos para realizar recargas constantes de datos de Internet y así tener una buena conexión. Loreto es una de las regiones donde el Internet es lento y tenemos muchas dificultades que afectan las clases virtuales. Esas no son las únicas: los estudiantes tampoco pueden estudiar debido a que no tienen celulares.

DESDE QUE COMENZO LA PANDEMIA POR EL COVID19 LOS COLEGIOS CERRARON Y SE FOMENTO EL APRENDO EN CASA IMPULSADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACION

En diálogo con los docentes para conocer qué opinan de esta situación y cómo están desarrollando las clases virtuales, el profesor Elio dijo: “no es la forma más adecuada”. “Ninguna clase virtual puede reemplazar las clases presenciales. Esperemos que para el año que viene se vuelvan las clases presenciales”, mencionó.

El profesor Gino es otro de los docentes que fue consultado sobre la actual situación de los estudiantes en Loreto y el posible retorno a las aulas. “Para el regreso se necesita las condiciones de salubridad, no solo en el colegio sino también la vacunación de profesores de zonas urbanas para poder entrar a clases y mantener distancia en las aulas. Pedimos tanto al presidente como al Ministerio de Educación que nos apoyen”, dijo. Según indicaron los entrevistados, el presupuesto de los programas de mantenimiento que entregan a los colegios, no alcanzan para hacer todos los trabajos necesarios para la institución.

Ericka Cubas, Oficial de Educación de UNICEF Perú, nos dijo que la educación virtual todavía tiene “demasiados retos”. “Hay muy limitado acceso a la conectividad. Por ejemplo la mayoría de los chicos en edad escolar no tienen internet en casa, tampoco tienen equipos para conectarse y si los tienen deben compartirlo con sus hermanos o padres. El uso no es exclusivo y ellos implica que no pueden dedicarse a sus actividades escolares. Solo 1 de cada 3 adolescentes tienen acceso a los medios para poder comunicarse adecuadamente”, contó

Además, la especialista dijo que en las zonas rurales es “mucho más escaso” el acceso al internet para las clases virtuales. “Por un estudio de UNICEF sabemos que en una comunidad de Ucayali habían nulos recursos para que los chicos pudieran comunicarse y atender educación virtual. Sabemos también que la falta de acompañamiento y retroalimentación, la que los chicos recibían de sus docentes, ya no se daban o ocurrían mínimamente. Cuando los padres tuvieron que volver al trabajo los chicos se quedaron en casa solos”, respondió.

Este informe fue elaborado por las corresponsales escolares Jomaira Kassandra Macedo Mozombite y Jennifer Cristina Rengifo Mendoza del Colegio Sachachorro en Loreto. Bajo la mentoría del docente Elio Joy Olórtegui y la periodista Giovanna Castañeda.