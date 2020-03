Exactamente hace 13 años, el corazón no cabía en el pecho de más de 25 millones de peruanos. Un grupo de jovencitos, que todavía no llegaba a la mayoría de edad, había unido a todo un país para ayudarnos en esa siempre tortuosa tarea que significa ir cerrando heridas. Los nefastos procesos que había protagonizado la selección mayor en las Eliminatorias para Corea-Japón 2002 y Alemania 2006 dejaron al fútbol peruano y a sus aficionados con los ánimos por los suelos. El balompié nacional pendía de un respirador artificial. La camiseta blanquirroja solo era sinónimo de derrota, pesimismo y humillaciones. Pero fueron esos chiquillos sin DNI los que volvieron a encender una pequeña luz entre tanta oscuridad. En Ecuador, la selección Sub 17 de Juan José Oré logró la histórica primera clasificación mundialista en su categoría.

Aunque costaba creer, allí estábamos otra vez, delante de un televisor y palpitando por 11 camisetas bicolores que dejaban la vida detrás de un balón. Era el Sudamericano Sub 17 de Ecuador y rezábamos para que un tal Reimond Manco siga gambeteando rivales, para que un desconocido Eder Hermoza siga volando para proteger el arco y para que Néstor Duarte, el ‘Capi’, como lo llamaban sus compañeros, siga ordenando a la defensa. Estos muchachos, por los que no se había dado un céntimo antes de comenzar su participación, habían logrado algo que vale oro en el mundo deporte y que no pudieron entregarnos meses antes los Andrés Mendoza, Claudio Pizarro, Nolberto Solano, entre otros: recobrar la fe en nuestro fútbol.

Aquel 25 de marzo del 2007, en el estadio Olímpico de Atahualpa de Quito, el cuadro dirigido por Oré consiguió clasificar al Mundial de Corea. El resultado fue un anecdótico 1-1 ante Argentina, pero lo logrado fue histórico. Hasta antes de que Ricardo Gareca y sus muchachos aparecieran para escribir epopeyas, lo más cercano a la felicidad que tuvo la generación de los noventa, al menos a nivel selección, se escribió en esa jornada. ¿Qué fue de la vida de aquellos futbolistas que sacaron chapa de héroes nacionales? ¿Llegaron a consolidarse como los grandes jugadores que prometían ser?





Eder Hermoza

Era el número '1′ de aquella selección Sub 17. Su gran elasticidad y agilidad provocó que lo apodaran el ‘Gato’. Formado en las canteras de Alianza Lima, Hermoza tuvo que abandonar Matute para tener mayor protagonismo. Se fue al Sport Áncash y luego deambuló por distintos clubes del interior del país sin tener mayor éxito. En el presente es tercer portero del Sport Huancayo.

Víctor Ulloa

Fue el segundo arquero de aquella selección. Se formó en las divisiones menores de Sporting Cristal pero nunca pudo debutar con el primer equipo. El 2018 fue el año de mayor trascendencia en su carrera, llegando hasta la fase final de la Copa Perú con el Atlético Grau de Piura. A la temporada siguiente fue uno de los flamantes refuerzos del Pirata FC, que finalmente terminó descendiendo de categoría. Todavía se mantiene en el club norteño.

Pedro Gallese

Sin duda, el más exitoso de los ‘jotitas’, pese a que fue el tercer arquero en aquel Sudamericano. Jugó en el Mundial de Rusia 2018 con la selección mayor y ha paseado sus atajadas por el Veracruz del fútbol mexicano y actualmente lo hace en el Orlando City de la MLS. En sus primeros pasos en el fútbol profesional, fue la San Martín el club que le dio la oportunidad de brillar. Luego lo hizo en el Juan Aurich de Chiclayo. También tapó en Alianza el año pasado, aunque no con el éxito que él hubiera querido.

Néstor Duarte

Fue el capitán del seleccionado del 2007 y considerado un central con gran proyección. Apenas terminada su participación con la Sub 17, Néstor se ganó un lugar en el once del Universitario, que por ese entonces dirigía el argentino Ricardo Gareca. Tras varias temporadas con los cremas, en el que su máximo logro fue haberse consagrado campeón nacional 2013, el zaguero se marchó a Real Garcilaso. Después le tocó vestir distintas camisetas de clubes de provincias y por estos días defiende las sedas del Cantolao.

Jairo Hernández

La gran muralla que tuvimos en aquel Sudamericano. No solo era solvente para la marca, sino que también demostró tener gran capacidad para patear penales y liderar la última línea del equipo. Ya pertenecía a Alianza, pero no gozó de mayores oportunidades en el club blanquiazul después del Sudamericano. En los últimos años se la pasó disputando la Copa Perú. El último club del cual se tiene registro de su participación fue el Alianza Guadalupe Salas de Ica en el 2017.

Jersi Sócola

El lateral izquierdo de aquel equipo patrio fue uno de los más destacados del plantel que dirigía Oré. Sin embargo, luego de su paso por la selección jugó en Alianza Atlético de Sullana sin poder consolidarse. Llegó incluso a jugar la Copa Perú por el Juventud Santa Rosa. Para mayor sorpresa, optó hace unos años por retirarse del fútbol. Ahora, ya alejado de las canchas a nivel profesional, se dedica a la formación de jóvenes valores.

Juan Zevallos

Le decían ‘Cutito’ y se desempeñaba como lateral derecho. Perteneció desde muy chico a Universitario y fue, justamente en este club, en el que ganó sus primeros minutos como futbolista profesional. Lamentablemente nunca pudo convencer a los distintos técnicos que pasaron por el banquillo estudiantil. Después pasó por clubes pequeños de Primera y Segunda. Hasta el 2018 fue futbolista del Alianza Atlético, con el que disputó el torneo de ascenso.

Luis Trujillo

Su zurda fue una de las principales armas de dicho seleccionado. Se hizo conocido por la gran ejecución de tiro libres que poseía: sus remates combinaban precisión y potencia. Arrancó su carrera de gran manera en Alianza, en donde estuvo nueve años, pero nunca se vio un mayor crecimiento futbolístico. Como se dice, se estancó. El popular ‘Talara’ pasó por el Juan Aurich, Sport Huancayo y, actualmente, defiende la camiseta del Cienciano.

Joseph Muñoz

Nacido en el Callao, el defensor perteneció a las filas del Esther Grande de Bentín desde muy chico. Después de su participación en tierras ecuatorianas, fichó por el José Gálvez de Chimbote. Sin embargo, para el Clausura de ese mismo 2008 pasó a ser contratado por el Sport Boys. La mala campaña del cuadro rosado, que finalmente descendió, no le permitió mostrar su mejor versión futbolística. No volvió a competir a nivel profesional.

Manuel Calderón

El ‘Chino’ era el suplente de Duarte y Hernández. Tuvo pocos minutos en el Sudamericano pero se afianzó muy bien en Universitario, club que le dio las oportunidades necesarias para consolidarse en la máxima categoría del fútbol nacional. En Ate tuvo muy buenas actuaciones no solo en el Descentralizado, sino también en Copa Libertadores. Sin embargo, por cosas del destino tuvo que partir al Sport Boys. Actualmente defiende al Deportivo Llacuabamba.

Anthony Molina

Otro de los centrales que era pieza de recambio. Una de sus mayores virtudes era el buen juego aéreo que tenía gracias a su 1,88 m. de estatura. Tras varias temporadas en la San Martín, en donde gozó de muchas oportunidades e incluso se afianzó en el once titular. Se le perdió todo el rastro en los últimos dos años. La última vez que se vistió de corto fue en el Deportivo Coopsol 2018.

Erick Coavoy

Volante de marca de gran actuación en el Sudamericano Sub 17, sobre todo destacando por su gran ida y vuelta en el mediocampo de la Blanquirroja. Fue una de las grandes bajas por lesión que sufrió el equipo nacional de cara al Mundial de Corea. El futbolista, formado en la San Martín, fue parte del plantel del Carlos Mannucci que logró el ascenso el año pasado. La temporada pasada también logró ascender a Primera con Cienciano; sin embargo, hoy no tiene equipo.

Bryan Salazar

Volante de marca reconocido por su agresividad para la recuperación de balones. Fue titular en todo el Sudamericano. Después de este gozo de pocas chances para ganarse un lugar dentro del once de Sporting Cristal, club en donde hizo todas las divisiones menores. Pese a las expectativas que habían sobre él, terminó retirándose de las canchas con anticipación. Su último club fue el Sport Callao en el 2017.

Gary Correa

Su potente zurda brilló en aquel torneo juvenil. Formado en la ‘U’, su gran problema para llegar más lejos fue la irregularidad que mostró temporada tras temporada. Tuvo buenas campañas con la San Martín, Ciencano, pero en su regreso esperado a Universitario (2019) no marcó la diferencia. Si bien todavía tenía contrato con las cremas, la directiva merengue decidió cederlo a préstamo al Atlético Grau de Piura.

César Ruiz

El popular ‘Huevito’. El volante se ganó el corazón de los peruanos por el gran sacrificio que hacía por el sector derecho. Siempre estaba presto a correr e ir detrás de los laterales rivales. Parecía incansable. Pero nunca pudo hacerse de un nombre en Sporting Cristal, en donde fue canterano. No obstante, en comparación de varios de sus compañeros, aun permanece jugando al fútbol. Actualmente defiende al Cultural Santa Rosa de la Segunda División.

Daniel Sánchez

Un volante ofensivo con gran capacidad para desbordar por las bandas. Su carrera a nivel profesional la comenzó de gran manera en Sporting Cristal. Luego tuvo paso por Polonia y en el 2018 descendió con Comerciantes Unidos. Junto a Manco debe ser el otro jugador ofensivo que prometía mucho, pero se fue diluyendo en el camino. Su último club fue el Defensor Laure Sur en el 2019.

Alonso Bazalar

Hijo del recordado exfutbolista Juan Carlos Bazalar. El volante, que también se desempeñaba en labores mixtas como lo hizo su padre, fue suplente en el Sudamericano, pero terminó siendo titular en el Mundial de Corea. Ha disputado los últimos años los torneos de ascenso de nuestro país. En el 2018 jugó en el Deportivo el Inca de La Libertad y año siguiente lo hizo por el Deportivo Garcilaso. En este 2020 no se ha tenido mayor registro de él en el balompié nacional.

Reimond Manco

En aquel entonces, se convirtió en la gran promesa del fútbol peruano. Inclusive fue elegido mejor futbolista de aquel Sudamericano por encima de figuras de la talla del colombiano James Rodríguez. Su gambeta y gran técnica para conducir el balón jaló las miradas no solo del continente, sino del mundo del fútbol en general. A raíz de ello, debutó rápidamente en Alianza Lima y luego pasó a las filas del PSV Eindhoven. Después pasó por un sinfín de clubes sin tener mayor suerte. En el mejor de los casos, solo entregó chispazos de su mejor fútbol, como con las camisetas de Juan Aurich y UTC. Actualmente milita en el Binacional de la Liga 1.

Yovic de la Cruz

Era uno de los atacantes que tenía aquella selección. Cumplió con todas las categorías menores en Esther Grande de Bentín. Sin embargo, hizo las maletas para tener continuidad en algún club de Primera División y se fue a probar suerte en la reserva de Cobresol de Moquegua. Un año más tarde, se retiró de la actividad profesional por una problema familiar que estaba relacionado con el delicado estado de salud de su madre.

Irven Ávila

Fue uno de los ‘jotitas’ que mejor carrera tuvo en la Primera División del fútbol peruano. Luego del Sudamericano, el ‘Cholito’, formado en la academia Roberto Tito Drago, fue fichado por los cremas, aunque nunca pudo ganarse el titularato. Fue en Sport Huancayo en donde se consolidó obteniendo muy buenos números goleadores (43 goles en 114 partidos), aunque fue en Sporting Cristal (99-246) cuando saltó a las principales tapas de los diarios deportivos del país. Si bien jugó en clubes importantes del extranjero como el Morelia de México o el LDU de Quito, su gran deuda fue ganarse un lugar en la selección. En el presente es futbolista del Melgar de Arequipa.

Christian La Torre

El '9′ de dicho seleccionado nacional despertó halagos por su gran capacidad para jugar de espaldas al arco y por su olfato goleador. Luego del Sudamericano fue anunciado con bombos y platillos como fichaje de Universitario. En Ate lo catalogaban como el delantero merengue del futuro. No obstante, le costó reeditar sus buenos momentos con la Sub 17. En los últimos años se dedicó a jugar en la Copa Perú. En el 2018 defendió la casaquilla del Defensor Laure Sur de Chancay y el año pasado actuó por el DIM de Miraflores. Fue uno de los tantos jóvenes valores que nos dejó aquel Sudamericano y que se fue perdiendo en el camino.

Futbolistas que participaron del Sudamericano Sub 17 del 2007 21 Nombres Juegan todavía en Primera División 8 Eder Hermoza (Sport Huancayo), Pedro Gallese (Orlando City), Néstor Duarte (Cantolao), Manuel Calderón (Llacuabamba), Luis Trujillo (Cienciano), Gary Correa (Atlético Grau), Reimond Manco (Binacional) e Irven Ávila (Melgar). Juegan actualmente en el extranjero 1 Pedro Gallese (Orlando City) Lograron jugar en el extranjero en algún momento 3 Pedro Gallese, Reimond Manco e Irven Ávila. Ya no se tiene registro alguno en el mundo del fútbol para este 2020 10 Jairo Hernández, Jersi Sócola, Joseph Muñoz, Juan Zevallos, Anthony Molina, Erick Coavoy, Daniel Sánchez, Alonso Bazalar, Jovic de la Cruz y Christian La Torre . Jugaron por la selección mayor en algún momento 6 Pedro Gallese, Néstor Duarte, Luis Trujillo, Daniel Sánchez, Irven Ávila y Reimond Manco Jugaron el Mundial de Rusia 2018 1 Pedro Gallese

LA CAMPAÑA Brasil 2-1 (fase de grupos) Bolivia 4-1 (fase de grupos) Chile 1-3 (fase de grupos) Ecuador 0-0 (fase de grupos) Venezuela 2-1 (hexagonal final) Brasil 0-4 (hexagonal final) Colombia 0-3 (hexagonal final) Ecuador 2-2 (hexagonal final) Argentina 1-1 (hexagonal final)

