Siempre en el recuerdo. Como todos los 8 de diciembre, se conmemora al plantel y delegación de Alianza Lima que falleció en un accidente aéreo. Fueron 43 las víctimas de aquel avión Fokker F-27, de la Marina de Guerra del Perú alquilado en vuelo charter, que chocó a pocos kilómetros del Aeropuerto Jorge Chávez en 1987. Parece mentira pero siete futbolistas blanquiazules no viajaron al partido de Pucallpa por diversos motivos.

El más famoso, sin dudas, es Juan Máximo Reynoso Guzmán. Entrenador desde hace 13 años, el ‘Cabezón’ estuvo ausente en el triunfo por 1-0 ante Deportivo Pucallpa por una lesión en el tobillo. “Me pongo en la situación de todos porque lo viví de una forma cercana. Hoy ves mujeres, niños u hombres de 29 o 30 años, que dejaron los jugadores de Alianza Lima, que imagino cómo debe golpear también”, contó poco después de una tragedia similar con Chapecoense (2016) en una entrevista a TV Perú.

Cuando el aficionado blanquiazul esperaba que el defensor se convierta en el caudillo del equipo, cinco años después de la tragedia, fichó por la ‘U’, archirrival de Alianza Lima. Nunca hubo reconciliación por ese polémico pase. En 1994 se fue al Cruz Azul de México, equipo en el que es ídolo, para retirarse en el Necaxa, una década más tarde. Fue seleccionado desde 1986 hasta el 2000, que dejó de ser convocado de manera abrupta.

Juan Reynoso tuvo su estreno en los banquillos con Coronel Bolognesi en 2007. En diciembre, ganó el Torneo Clausura y clasificó al ‘Bolo’ a la Libertadores. Dos años más tarde, fue campeón nacional con la ‘U’. Luego de su fallido paso por Sporting Cristal (2011), llevó a FBC Melgar a los mejores años de su historia. Entre 2014 hasta el 2017, dio una vuelta olímpica y quedó cerca de una segunda consecutiva. Hace pocos días, ya con 50 años, dejó de dirigir al Puebla en la Liga MX.

Juan Reynoso regresó a Matute en 2007, como entrenador de Coronel Bolognesi. (Foto: Giancarlo Shibayama)

- EL ‘COLIBRÍ -

“No necesito un 8 de diciembre para recordarlos. Los recuerdo a cada momento. En todos mis álbumes, desde que me inicié, estoy con ellos. No hay necesidad de llegar a esta fecha porque cada vez que juego voy al cementerio a ponerles flores y pedirles que me ayude. Creo que ellos están conmigo, me dan fuerzas para superarme”.

Estas fueron las palabras de Benjamín Rodríguez al Dominical de El Comercio en 1992. Una lesión, recrudecida días antes del trágico vuelo, impidió que ‘Colibrí' sea considerado. Ya para esa fecha, llevaba tres años desde su salida de Alianza Lima. Luego, pasó por diversos equipos, incluido Sporting Cristal, para retirarse en Deportivo Aviación en el ascenso. Jugó en Primera hasta 1997.

Por esas cosas del destino, también es amigo de José Clavijo, padre de Yair, reservista de Sporting Cristal, que falleció en un partido del Torneo de Reservas de 2013 en Cusco. En el 2003 entró al serenazgo de Lima como chofer, ascendiendo con el tiempo hasta supervisor. Alianza Lima lo ha invitado a diversas ediciones del ‘Hincha Blanquiazul’

En cada oportunidad que tuvo, siempre recordó a sus desaparecidos compañeros con mucha nostalgia y dolor. Pero en 2017, a 30 años de la tragedia, habló fuerte en RPP. “Hubo muchas especulaciones, de las cuales nada es cierto. El único que tiene la verdad es el piloto. Él nunca dio una explicación. Tampoco apareció la caja negra, que era un factor fundamental para saber lo que ocurrió”, dijo. Hoy tiene 54 años.

Benjamín Rodríguez (izquierda) y juan Illescas en Alianza Lima de 1988. (Foto: Archivo Histórico El Comercio)

- ‘FOREMAN’ -

A diferencia de los anteriores casos, Juan Illescas ya era un experimentado en el momento del accidente. La juventud de los ‘Potrillos’ lo mandó a la banca y Marcos Calderón decidió que no sea parte de la delegación que viajó a Pucallpa. Después del 8 de diciembre, no volvió a ser el mismo, retirándose en Alianza Atlético de Sullana en 1993.

Illescas fue uno de los purgados en Alianza Lima a finales de esa trágica temporada. Aún así, está en la historia grande del club, pues es uno de los futbolistas con más presencias y goles. Actualmente tiene 61 años y estuvo viviendo en Estados Unidos. En 2016 pisó Matute para un homenaje a los ‘Potrillos’ y, a la vez, al Chapecoense.

- EL ‘GATO’ -

Una expulsión a los 87 minutos en la fecha anterior, ante San Agustín en el Nacional, dejó a César Espino fuera del partido ante Deportivo Pucallpa. El ‘Gato’ se enteró del accidente al escuchar una conversación entre la mamá y el padrino de su hija desde su dormitorio. También dejó Alianza Lima meses después, retirándose del fútbol a inicios de la década de 1990.

Desde el 2000, se ha desempeñado como asistente técnico y entrenador interino en diversos equipos, como Deportivo Pesquero, Sport Boys o Unión Comercio. Espino le contó hace algunos años a El Comercio que su reemplazo en ese partido, Gino Peña, compró semanas antes un whisky para celebrar el próximo nacimiento de su hija. Esto nunca pudo darse. Los otros sobrevivientes fueron Ernesto Arenaza, Martín Carrillo y Arturo Guadalupe.

