En plena noche del fin de semana, Gabriel Achilier llegó a Lima hasta con catorce maletas. Su intención es una sola, hacer respetar su acuerdo con Alianza Lima. La directiva blanquiazul sumó un dilema más, pues ahora en Liga 2 el presupuesto será menor y los planes han cambiado. El defensor ecuatoriano aún sigue en nuestro país, aún sin novedades acerca de su acuerdo, que estaba pactado desde octubre. En tienda ‘Íntima’ nadie ha informado nada.

Otra noticia que no pasó desapercibida es la cantidad de meses que lleva Gabriel Achilier sin jugar. No lo hace desde el 15 de febrero, día en que Morelia empató a un con Tijuana por la Liga de México. Estuvo en los 90 minutos del partido, que se disputó antes de las paralizaciones del fútbol a nivel mundial por la pandemia del COVID-19. Fiel al Emelec, se dice que en su país no tiene más ofertas que una del Barcelona, clásico rival de los ‘Eléctricos’.

Central de 35 años y mundialista en 2014, su contratación no sería una mala idea si no fuera porque Alianza Lima descendió a Segunda. Con gastos que no serán posibles esta temporada, se asume que contar con un futbolista de su trayectoria será una utopía. Eso sí, al parecer, Achilier está dispuesto a jugar en el ascenso o, quizás, está a la espera de que los blanquiazules logren salvar la categoría a costa de Carlos Stein. Aún existe un pedido para reducirle puntos por reiteradas falta de pagos.

Seleccionado desde 2008, Gabriel Achilier dijo presente en la Copa del Mundo de Brasil, las ediciones de Copa América en 2011, 2015, 2016 y 2019, así como en dos Eliminatorias. Como curiosidad, solo anotó un gol en 54 presencias, que fue ante Perú el 6 setiembre de hace cuatro temporadas. Ha sido convocado de manera ininterrumpida desde 2011 hasta el año pasado. En otras palabras, hablamos de un refuerzo de selección. Mal no suena si Alianza Lima se hubiera quedado en la Liga 1.

Gabriel Achilier enfrentó por úlltma vez a la selección peruana a finales de 2018. Fue capitán de Ecuador en un triunfo por un amistoso en Lima. (Foto: Violeta Ayasta / GEC)

- ASÍ LLEGA -

Con diez meses sin pisar un campo, Gabriel Achilier jugaría por Alianza Lima en la recta final de su carrera. El único cuestionamiento sería esa falta de ritmo, ya que su trayectoria habla por sí sola. Le puso fin a cuatro temporadas consecutivas en el competitivo fútbol mexicano y recién este año no ha sido considerado en Ecuador, evidentemente al no estar jugando.

Se presumía que podía formar una sólida y mundialista defensa central junto a Alberto Rodríguez, tan solo un año mayor que él. Con Leao Butrón (43) supuestamente en el arco, la zona posterior de Alianza Lima sería más que experimentada. El descenso ha pegado fuerte justo cuando llega un defensor de primer nivel a nuestro balompié.

No esta de más mencionar que, pese a que no juega desde febrero, Morelia cambió su franquicia para mudarse a Mazatlán. En ese cambio, Achilier no fue considerado. “Fue como un balde de agua fría, inesperado totalmente, sobre todo porque siempre he sido profesional y me he comprometido al máximo con cada equipo”, declaró en Fox Sports. Además, comentó que esperaba no dejar México para no salir de la órbita de su selección.

Con un futuro incierto, Gabriel Achilier ya está a disposición de lo que decida Alianza Lima con él. Se dice que su representante también le está buscando otras opciones en nuestro país, en donde no muchos clubes podrían pagar su salario. De ser así, nos perderíamos de un futbolista de talla mundial, para lástima del nivel de nuestro campeonato.