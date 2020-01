DT







Argentina vs. Chile: las mejores postales del triunfo ‘Albiceleste’ y la desazón de la ‘Rojita’ por el Preolímpico Sub 23 Colombia 2020 Argentina venció 2-0 a Chile en duelo válido por la tercera fecha del Grupo A del Torneo Preolímpico Sudamericano Sub 23 Colombia 2020. Con el triunfo, la albiceleste se colocó en la cima de la serie, mientras que desplazó a la roja a la segunda casilla