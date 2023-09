Boca vs Lanús En vivo: previa y transmisión por la Copa de la Liga Profesional Argentina. Conoce cuándo es el partido, a qué hora juegan, dónde verlo, cómo llegan ambos equipos, posibles alineaciones, entre otros detalles, y sigue aquí la transmisión del encuentro.

A QUÉ HORA JUEGA BOCA VS LANÚS

El partido se iniciará a las 18:30 horas de Argentina de este sábado 23 de septiembre en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera, en Buenos Aires. Mira los horarios por país a continuación:

15:30 horas - México

16:30 horas - Perú, Ecuador, Colombia

17:30 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Estados Unidos (Miami)

18:30 horas - Argentina, Uruguay, Brasil, Chile

23:30 horas - España, Alemania, Italia, Francia

DÓNDE VER BOCA VS LANÚS

Tome nota: el Boca vs Lanús se puede ver por televisión en Argentina a través del canal TNT Sports, mientras que ESPN televisa en países como Perú, Colombia, Ecuador, Chile. Si quieres ver el partido vía streaming puedes seguirlo por DGO (DirecTV GO), T-Play (Telecentro), Star plus, entre otras opciones, en diversos dispositivos como teléfonos smartphones (celular), smart TV, tablets, computadores (PC), entre otros.

Boca Juniors viene de vencer a domicilio el martes por 0-3 a Central Córdoba con un equipo repleto de suplentes y, con goles de Lucas Blondel, Lucas Jason y Darío Benedetto, volvió a ganar un partido para romper su mala racha en la Copa de la Liga.

Los de Jorge Almirón se impusieron con solvencia en el Alfredo Terrera de Santiago del Estero, se sitúan quintos de la Tabla Anual y entran en la carrera por disputar la Copa Libertadores del curso que viene.