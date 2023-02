Kylian Mbappé vuelve a estar a la sombra de Lionel Messi. El argentino logró ganar el premio The Best en la categoría a mejor jugador y ‘Kiki’ se mostró cordial durante toda la ceremonia. Incluso, el francés no dudó en felicitar públicamente a su compañero en el PSG, a través de sus redes sociales.

Mbappé publicó en sus redes dos fotos: una en solitario con el trofeo a integrante al equipo del año; y otra junto a ‘Lio’ y Hakimi. “Otro trofeo en casa. Muchas felicidades a Messi, eres el mejor”, escribió el futbolista.

Lionel Messi se encontraba sentado al lado de Kylian Mbappé y su esposa, Antonella Rocuzzo, durante la ceremonia y cuando el Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció su nombre, el argentino recibió un cordial abrazo de la ‘Tortuga’.

Una vez en la platea de premiación, ‘La Pulga’ tuvo algunos minutos para decir algunas palabras, en donde agradeció a sus compañeros de selección, familia y amigos.

“Este año fue una locura para mí, pude conseguir mi sueño después de tanto pelear, buscar, insistir, al final llegó y es lo más hermoso que me pasó en mi carrera. Para cualquier jugador, son muy pocos los que lo pueden conseguir y gracias a Dios se dio. Quiero agradecer obviamente a mi familia, a la gente de Argentina, por haber vivido de manera especial y va a quedar de por vida en los recuerdos. Un beso grande a ms hijos que están mirando. Gracias”, mencionó Messi.