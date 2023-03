Una fuerte acusación contra Alejandro ‘Papu’ Gómez ha sacudido a la selección argentina tras su consagración en Qatar 2022, en la víspera de su primera aparición como equipo campeón del mundo, ante Panamá en el Estadio Monumental.

Gonzalo Cardozo, periodista argentino, aseguró en su canal de YouTube que el actual jugador de Sevilla recurrrió a la magia negra para dañar a su compañero Giovani Lo Celso y asegurar su presencia en el último Mundial.

A raíz de esto, Gómez habría sido ‘borrado’ del equipo argentino que comanda Lionel Scaloni en el banquillo y Lionel Messi en la cancha, señaló el exintegrante de ESPN, quien indicó que el jugador “siempre ha concurrido a una bruja” que le aseguró “que iban a ser campeones”.

“Esto se destapó después del partido contra Holanda. Quedó marginado del grupo y le hicieron la cruz. Si se fijan, no hay interacciones entre los jugadores y el ‘Papu’. Hoy es el innombrable”, indicó Cardozo, quien ha dividido opiniones desde que difundió la supuesta brujería contra Lo Celso, sin salvarse de las críticas.

Lo cierto es que ‘Papu’ Gómez no fue considerado para el primer amistoso de Argentina luego de la Copa del Mundo. “Lamentablemente por mi lesión no voy a poder viajar a saludarlos y abrazarlos, es un dolor y una tristeza muy grande porque me hubiese encantado estar allí y sentir todo su amor y cariño”, explicó el futbolista en redes sociales.

“Gracias por sus mensajes y estoy seguro que nos volveremos a ver ! Acá seguiré recuperándome para volver a jugar. Los abrazo a la distancia ! Disfruten de la Scaloneta y de ese grupo maravilloso”, añadió en una publicación que, a diferencia de otras, no contó con las habituales reacciones de los jugadores de la ‘Albiceleste’, salvo la de Emiliano Martínez. “Te vamos a extrañar”, comentó ‘Dibu’.