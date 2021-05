Difícil situación para Valtteri Bottas en el GP de Mónaco. Tras estar en segundo lugar e ir en la búsqueda de finalizar mejor que Hamilton, el piloto finlandés presentó una dificultad con uno de sus neumáticos, por lo que se vio obligado a finalizar de forma sorpresiva su participación en la carrera de la Fórmula 1.

Valtteri Bottas estaba en un gran momento dentro del GP de Mónaco. En la vuelta 32, realizó su primera parada en pits para hacer un cambio de neumáticos, sin embargo, la suerte no estaría de su lado. Por más que los mecánicos lo intentaron, el delantero derecho no quiso salir.

Fueron segundos eternos, donde los ingenieros intentaros sustituir la rueda del frontal derecho; lamentablemente para el finlandés, en ese lapso, todos los pilotos en la pista los superaron, a excepción de Chaler Leclerc.

Tras la imposibilidad que surgió con el neumático derecho, Mercedes optó por el abandono de Bottas del Gran Premio de Mónaco. El finlandés no pudo evitar el enojo y la frustración por la situación, dado que no es la primera vez que no terminará entre los mejores del torneo.

En el Gran Premio de Emilia-Romaña de 2020 de Italia no quedó en el podio de los mejores cinco. En esa competencia, Max Verstappen terminó primero; y, hasta el momento el holandés de Red Bull se mantiene en primera posición en el GP de Mónaco.

Valtteri Bottas firmó contrato con Mercedes desde el 2017, antes de ello formó parte del equipo de Williams Racing de la Fórmula 1.

