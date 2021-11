Lewis Hamilton ganó el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 tras ganarle finalmente a Max Verstappen y Valtteri Bottas. No obstante, en una parte de la carrera, el inglés se encontraba relegado y protagonizó un espectacular duelo con Sergio Pérez.

Tal como se observa en las imágenes, el piloto del Mercedes superó al Checo, sin embargo, el mexicano sorprendió a su competidor con una espectacular maniobra y lo superó.

Esta batalla fue una de las más atractivas en esta carrera y se robó la atención de los espectadores. Es importante mencionar que Sergio Pérez terminó cuarto en la tabla general y el mundial se pone picante, por lo que los participantes se esforzarán el doble.

Tras su triunfo, Lewis Hamilton declaró ante los medios. “Esta victoria es para mi padre. Antes de este fin de semana no pensaba que podríamos restar diferencia. Este mensaje es para todos: No te rindas. Nunca, nunca dejes de luchar. Así he enfocado yo el fin de semana”, señaló.

PREVIA EL GP de Brasil

El piloto de Mercedes Valtteri Bottas ganó la carrera sprint del sábado y saldrá desde la primera posición en el Gran Premio de Brasil en un dramático día en Interlagos que aceleró el intento de Max Verstappen de conseguir su primer título en la Fórmula Uno.

Verstappen terminó el sprint en la segunda posición y agregó dos puntos en la clasificación. El piloto de Red Bull vio como su rival, el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, recibió otro castigo e iniciará la carrera el domingo desde la décima posición a pesar de una gran carrera en la que pasó del último al quinto sitio.

Carlos Sainz con Ferrari, terminó tercero y el mexicano Sergio Pérez, de Red Bull, cuarto. Lando Norris de McLaren se quedará con el quinto puesto de Hamilton en la parrilla de salida. Charles Leclerc de Ferrari comenzará desde el sexto puesto.