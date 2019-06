Brasil vs. Argentina: tres años de proceso frente a otros tres de incertidumbre

15 de junio del 2016. Adenor Leonardo Bacchi, más conocido como Tite, era anunciado como nuevo técnico de Brasil tras la salida de Dunga. Casi dos años después del 7-1 ante Alemania y a tres días de ser eliminados en fase de grupos de la Copa América Centenario, la Confederación Brasileña de Fútbol ponía en las manos del entrenador un proyecto para la reconstrucción. Tite tomó el equipo en la fecha 6 de las Eliminatorias (sexto con nueve puntos) y lo clasificó al Mundial Rusia 2018 a falta de cuatro jornadas. Es cierto, en la Copa del Mundo fue eliminado por Bélgica en cuartos, pero este Brasil, sin ser brillante, es un muro edificado con otras virtudes: orden táctico, defensa sólida y ataque eficaz. Con Ade, el Scratch lleva 40 partidos, de los que ganó 32, empató seis y solo perdió dos (85 %). Además, anotó 88 goles y recibió solo diez. Tiene el arco invicto desde hace siete encuentros.

Números de Tite con Brasil al detalle: VICTORIAS DERROTAS EMPATES ELIMINATORIAS 10 0 2 MUNDIAL 3 1 1 COPA AMÉRICA 3 0 1 AMISTOSOS 16 1 2

5 de julio del 2016. Nueve días después de perder su segunda final de Copa América ante Chile, Gerardo Martino renunció a la selección argentina siguiendo los pasos de Lionel Messi- que luego regresaría-. La AFA, entonces, buscó un reemplazo rápido, mientras se seguía ocupando de los problemas internos por el poder. El elegido fue Edgardo Bauza, técnico campeón de Libertadores (2 veces). Sin embargo, la suerte no lo acompañó. Duró 251 días en el banco Albiceleste y se fue con un saldo negativo: tres victorias, tres derrotas y dos empates. Su sucesor, Jorge Sampaoli, fue otra elección apurada. Clasificó al Mundial 2018 en la última jornada ganándole a un Ecuador eliminado y se fue de Rusia en octavos ante Francia y con una crisis en el camerino de la que se enteró todo el mundo. El santafesino se fue con todo su comando técnico, menos con uno: Lionel Scaloni, quien decidió aceptar el puesto de interino y probar suerte en su primera experiencia dirigiendo.

Técnicos de Argentina en los últimos tres años: Edgardo Bauza PJ PG PP PE 8 3 3 2 Jorge Sampaoli PJ PG PP PE 15 7 4 4 Lionel Scaloni PJ PG PP PE 13 8 2 3

Este martes 2 de julio (7:30 p.m.) en el Mineirao, Brasil y Argentina chocarán en las semifinales de la Copa América 2019. Sus presentes son tan opuestos como sus realidades. El Scratch no ha perdido ningún partido, es el único semifinalista que no recibió ningún gol y tiene el mismo técnico desde hace tres años. La Albiceleste pasó como tercero de su grupo, ya recibió tres goles, y Scaloni (tercer entrenador en tres años) continúa con sus ensayos: va tres partidos al mando y la misma cantidad de alineaciones. Nunca repitió once. No tiene un equipo base.

Es cierto, en un clásico todo puede pasar. Más aún si Messi está inspirado. Lo saben los brasileños, sobretodo Thiago Silva, que en la previa dijo que el ‘10’ es el mejor de la historia. En Brasil hay respeto por las individualidades, pero también hay confianza por cómo llegan ellos y sus rivales.