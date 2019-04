Carlos ‘Mina’ Zambrano peleará por el título mundial vacante de peso pluma IBA

Un regreso que se hizo esperar. Muchos lo daban por muerto en su carrera pugilística, pero aún le queda mucha fuerza para dar batalla a quien se cruce en el camino. Hablamos de nuestro compatriota Carlos Zambrano Córdova, o más conocido como ‘Mina’ en el mundo del boxeo, quien regresará al cuadrilátero con el enorme deseo de volver a tener un título mundial. Para ello, 'Mina’ deberá pasar por encima del chileno Cristian ‘Tigre’ Palma el próximo 15 de junio en el Complejo Deportivo Manuel Bonilla por el título mundial vacante peso pluma de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA por sus siglas en inglés).

Zambrano viene preparándose para llegar a tope. (Foto: Gian Ávila) GEC

El boxeador nacional, que llegó a este mundo el 12 de julio 1984 en la provincia de Chincha, necesita llevar un arduo y constante entrenamiento que implica muchos sacrificios. Por ello, en su ayuda llegó su preparador físico Ricardo Tapia, quien desde hace cuatro meses ya lo entrena para que Zambrano formalice su propósito en esta pelea.



“Nosotros tratamos de aprovechar todas las hipertrofias que existen. Realizamos un trabajo monomuscular, monoarticular, para que le de fuerza individualmente a cada músculo. Después realizamos trabajo multiarticular: asociamos la fuerza en todos los músculos del cuerpo para un movimiento en golpe de un boxeador, que en el caso de 'Mina' Zambrano son los golpes rectos, los ‘uppercut’ (gancho) y los volados”, señala Ricardo Tapia sobre la preparación.

Es así que el principal cometido de ‘Mina’ para esta pelea es potenciar su pegada y aumentar la resistencia a través de estos entrenamientos. “Tiene bastante técnica, velocidad, pero le falta un poco de pegada. O sea, en los ‘uppercut’ él tenía deficiencia; era muy técnico pero no tenía poder de knock out. Entonces nosotros, siempre supervisando el trabajo para evitar alguna lesión, simulamos un golpe con las pesas (mancuernas), que son equipos de resistencia libre y después agarramos la banda de resistencia para evitar que se haga lento. Gracias a ello, en estos tres meses de entrenamiento, ha aumentado en un 40% la pegada en los rectos, los 'uppercut', volados y las combinaciones que haga”.



Así como trabajar físicamente con el boxeador es de vital importancia, el ámbito psicológico también es muy fundamental. En un deportista como ‘Mina’ Zambrano, quien tuvo una etapa de crisis donde había dejado pelear por un tiempo, el tema psicológico no debe pasar desapercibido. “Zambrano tuvo una etapa en la que se denomina ‘estrés deportivo’. Se tiró al abandono y no entrenaba. Entonces, hablamos con un psicólogo deportivo, un amigo mío. Tuvo ocho sesiones y así ‘Mina’ regresó nuevamente a la realidad: se dio cuenta que aún tiene mucho para dar”.

SIN SACRIFICIOS NO HAY GLORIA

Desde hace casi dos años que no se habla mucho de Carlos Zambrano. ‘Mina’ contaba con un invicto de 26 peleas (11 por KO) y, además, defendía su título interino superpluma AMB. Sin embargo, todo ello le fue arrebatado cuando en abril del 2017 cayó, desconsolado y entre lágrimas, ante el dominicano Claudio Marrero.



El boxeador nacional recibió duras críticas por la oportunidad que tuvo al frente y ello no aportó nada en su carrera. Ahora ‘Mina’ volverá a ponerse los guantes para recuperar el título que aquella vez dejó en manos de Marrero. “Quiero sacarme el clavo y demostrarle a la gente de lo que mucho hablaron: que yo ya había acabado mi carrera, que ya no podía más o que me tiré. Vengo a mostrarles que todavía tengo para rato y que mi principal objetivo es ser de nuevo campeón mundial”.

Mina Zambrano... (Foto: Gian Ávila / GEC) GEC

Zambrano debe sacrificar muchas cosas previo a la pelea. “Desde octubre no salgo a una fiesta. Además, debo realizar una dieta un mes antes para mantener el peso. Es difícil, porque además de trabajar me dedico a mis hijas, a mi familia. O sea me parto en lo que pueda, pero siempre priorizo lo que es el entrenamiento”.



Asimismo, ‘Mina’ se animó a hablar sobre el desarrollo del deporte en nuestro país. “La vida de un deportista en Perú es 200% sacrificada. Es más, te diría que a veces uno preferiría ser obrero que deportista. El sustento económico para un boxeador es muy bajo; o sea, lamentablemente acá en el Perú no se puede vivir de este deporte. El boxeo en nuestro país tuvo su época donde subió 2% en el tiempo de Kina o donde salimos a relucir Maicelo, la 'Pantera' Zegarra, mi persona, que fue como un chispazo, pero desde entonces ha bajado totalmente”, sentenció.