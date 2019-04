Barcelona vs. Liverpool: cómo detener a Lionel Messi en Champions League, según Andrew Robertson El defensor escocés habló del Barcelona vs. Liverpool y de su enfrentamiento con Lionel Messi. Cómo marcarlo será su reto y confesó que no le teme

Lionel Messi es el goleador de Barcelona en lo que va de la temporada. (Foto: EFE)