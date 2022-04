Bayern Múnich vs. Villarreal EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego de vuelta de cuartos de final de la Champions League 2022, este martes 12 de abril desde las 2:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora española). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN2, Star+(Star Plus) y Movistar+. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con la ventaja por la vitoria (1-0) conseguida en la ida, Villarreal buscará la clasificación a semifinales de la Champions League cuando visite a Bayern Múnich, que está obligado a ganar para no quedar eliminado de la competencia. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Allianz Arena.

¿A qué hora se juega el Bayern Múnich vs. Villarreal?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 2:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 3:00 p.m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 4:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Bayern Múnich vs. Villarreal: canales del partido y cómo ver por TV

El Bayern Múnich vs. Villarreal será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la Champions League. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Allianz Arena y será transmitido para México por HBO Max. En Sudamérica, la contienda se podrá ver por ESPN2 y Star+(Star Plus); en España, por Movistar+, mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son Univision NOW, TUDN App, TUDN.com, Galavision, Paramount+, TUDNxtra.

Bayern Múnich vs. Villarreal: así llegan los equipos al partido

El Bayern llega al partido de vuelta contra el Villarreal no solo con la presión de remontar la derrota por 1-0 en la ida, sino además en un momento en que el juego del equipo está generando dudas.

El entrenador, Julia Nagelsmann, cree haber encontrado la clave del problema en una falta de intensidad en los últimos compromisos y confía en que la presión de salvar la clasificación haga que esto cambie mañana.

“Es relativamente normal que tras años de éxitos continuos muchos jugadores necesiten algo de presión para sacar a relucir su mejor rendimiento”, dijo.

En lo personal, el Bayern no podrá contar con el central Niklas Süle, con gripe, ni con Corentin Tolissso y Bouna Sarr, ambos con problemas musculares.

Villarreal llega con la ventaja de un gol lograda en el partido de ida, lo que hace que cualquier resultado que no sea una derrota, les clasificaría para las semifinales. Un objetivo que Unai Emery no dudó en tildar como “el mayor reto” de su carrera pese a su dilatada y exitosa trayectoria.

El equipo castellonense viene marcando un gran nivel competitivo en Europa desde la llegada de Unai Emery, ya que no saben lo que es perder una eliminatoria.

Bayern Múnich vs. Villarreal: historial de enfrentamientos

Villarreal 1-0 Bayern Múnich | 2021 | Champions League

Bayern Múnich 3-1 Villarreal | 2011 | Champions League

Villarreal 0-2 Bayern Múnich | 2011 | Champions League

Bayern Múnich vs. Villarreal: probables alineaciones

Bayern Múnich: Manuel Neuer, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Lucas Hernández, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Thoas Müller, Kingsley Coman y Robert Lewandowski. DT: Julian Nagelsmann.

Villarreal: Gerónimo Rulli, Juan Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres, Pervis Estupiñán, Dani Parejo, Étienne Capoue, Francis Coquelin, Gio Lo Celso, Gerard Moreno, Arnaut Danjuma. DT: Unai Emery.

Con información de EFE.