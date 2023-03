Manchester City vs Leipzig se enfrentan por la vuelta de los octavos de final de la Champions League . El equipo de Pep Guardiola no pudo mantener su ventaja y terminó empatando 1-1 como visitante en la ida, dejando todo abierto de cara a la vuelta en Inglaterra. El compromiso de revancha de la serie se disputará este jueves 14 de marzo a las 3:00 de la tarde (hora peruana). ESPN, Star Plus, Movistar Liga de Campeones, HBO Max y TNT Sports pasarán el compromiso.

