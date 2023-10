Este martes 3 de octubre del 2023, Manchester United vs. Galatasaray se enfrentarán por la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League. El encuentro está programado para iniciar a las 14:00 horas locales (16:00 de Argentina), desde el Old Trafford. Los ‘Diablos Rojos’ vienen encajando una temporada con varios traspiés, y la situación extradeportiva no es mejor. En el debut en esta competición ante Bayern Múnich cayeron por 4-3, pero con un rendimiento que dejó mucho que desear. Por su lado, los ‘Leones’ son líderes en la liga turca y llegan en un buen estado de forma. La transmisión del partido se puede ver por ESPN, Star Plus, HBO MAX, Movistar Liga de Campeones, Paramount+ y ViX.

VIDEO RECOMENDADO Manchester United vs Galatasaray en vivo online por fase de grupos de la Champions League.