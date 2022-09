La Champions League inicia y en el Grupo H se llevará el encuentro por la jornada 1 entre PSG vs. Juventus en el Parque de los Príncipes. Este cotejo se desarrollará a través de la señal de ESPN y Star Plus para Sudamérica. No obstante, los dirigidos por Galtier vienen con un buen presente en la Ligue 1 y junto con Lionel Messi buscarán quedarse con los primeros tres puntos en condición de local.

VIDEO RECOMENDADO Al-Khelaïfi, Galtier y Marquinhos hablan de la fase de grupos que tendrá PSG en la Champions. (Video: PSG)