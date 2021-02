Zinedine Zidane perdió a nueve jugadores importantes con miras al Real Madrid vs. Atalanta. A pesar de las ausencias por lesión, el entrenador confía en conseguir un triunfo valioso en el primer juego de la eliminatoria por Champions League. En la antesala, el DT francés expresó las ambiciones de su equipo en la visita a Bérgamo.

“Me hablas de las bajas, pero yo me quedo con los jugadores que tenemos aquí. Y nosotros entramos siempre para ganar, nunca nos vamos contentos con menos que la victoria”, declaró el técnico de la ‘Casa blanca’, quien se ilusiona con la posibilidad de llegar a una nueva definición por la ‘Orejona’.

“Tenemos la ilusión de hacerlo lo mejor posible y de llegar a la final, claro. Como dice Toni (Kroos), cada partido es una final. Y más ahora que es una eliminatoria. Tenemos dos partidos, pero solo pensamos en el partido de mañana”, agregó ‘Zizou’, que destacó el poderío de los italianos en ataque.

Show Player

“Ofensivamente son muy buenos, atacan bien y físicamente son muy buenos. No me gusta la comparación de equipos, pero va a ser un buen partido. Para nosotros es un partido diferente porque es un equipo con muchas cosas específicas. Tenemos que adaptarnos al partido. Preparamos las cosas y tenemos que hacer nuestro fútbol y jugar”, explicó Zidane.

De otro lado, el estratega galo tuvo palabras para Gian Piero Gasperini, quien se sintió aliviado de que Zidane no salte a la cancha para jugar. “Menos mal que no juego mañana, ya no puedo. Estoy hecho polvo. Cuando yo jugaba en la Juve él era el entrenador de la cantera. Ha hecho un gran trabajo con la Atalanta y me encanta como entrenador”, expresó.