Chivas vs. Tijuana EN VIVO Y EN DIRECTO vía TDN: debutan en el Clausura de Liga MX en el Estadio AKRON

Chivas vs. Tijuana EN VIVO ONLINE se miden este sábado 5 de enero por la primera fecha del Clausura de Liga MX. El partido está programado para jugarse desde las 10:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora local) en el Estadio AKRON. La transmisión estará a cargo de Chivas TV y TDN.

La mala imagen que dejó Chivas en el Mundial de Clubes, al perder todos los partidos y quedar en el sexto lugar, buscará ser borrada. Un triunfo en casa, ante sus hinchas, podría ser el primer paso.

Chivas vs. Tijuana: horarios del partido



Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

México - 9:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Chile - 12:00 a.m. (domingo 6 de enero)

Argentina - 12:00 a.m. (domingo 6 de enero)

Uruguay - 12:00 a.m. (domingo 6 de enero)

Paraguay - 12:00 a.m. (domingo 6 de enero)

España - 4:00 a.m. (domingo 6 de enero)

"La crítica siempre va a estar y más por lo que hicimos el semestre pasado, no fue lo que queríamos ni lo que trabajamos; el primer objetivo es ser muy fuertes de local y empezar bien en casa este sábado contra Xolos, tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos en nuestro estadio porque ha sido muy pobre lo que se ha hecho", reflexionó el entrenador de Chivas, José Saturnino Cardozo.

El 'Rebaño Sagrado' se ha reforzado para el Clausura 2019 con Carlos Villanueva, Hiram Mier, Tony Alfaro, Alejandro Mayorga, Dieter Villalpando, Jesús Molina, Ronaldo Cisneros, Alexios Vega y Luis Madrigal. Clasificar a la liguilla final por el título de otros de los objetivos de Chivas.

🔥 ¡LLEGÓ EL MOMENTO! 🔥



Hoy nos volveremos a ver, ChivaHermanos 👊🏟🇳🇱 pic.twitter.com/1HbmJTlkdM — CHIVAS (@Chivas) 6 de enero de 2019

"Trajimos jugadores de experiencia, con muchos partidos en Primera y eso hace más fácil el trabajo, pido que hagan lo que ellos saben, queremos transmitirles lo que queremos, va a haber mucha exigencia y me gusta de tener buenos resultados", agregó Cardozo en conferencia de prensa.

La presencia del colombiano Óscar Pareja será la principal novedad en el banquillo de Tijuana. "Tenemos la responsabilidad de cambiar la historia en los partidos de visita. No es fácil, pero asumimos ese compromiso", dijo el entrenador.



Diego Braghieri y Joe Corona son las incorporaciones de Tijuana para el torneo. Los 'Xolos' se quedaron en la fase regular en la competición pasada, relegados en el decimoquinto puesto.